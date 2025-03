Da oggi 13 marzo e fino al 15 marzo, l’Apt partecipa alla ventottesima edizione della Borsa Mediterranea del Turismo (BMT) di Napoli, puntando su cultura, natura e nuove attrazioni in vista della imminente stagione primavera-estate.



Lo spazio della Basilicata ospiterà una rappresentanza di venti operatori turistico-ricettivi e rappresentanti istituzionali, inclusi i Comuni di Castelmezzano, Castelsaraceno, Grottole, Viggiano, il Parco di Gallipoli Cognato, il GAL Start 2020 e la Pro Loco di Tricarico. Gli operatori parteciperanno attivamente ai workshop B2B previsti per sviluppare nuove opportunità di business e partnership commerciali.



Un elemento di particolare attrattiva sarà la presenza di cinque maschere antropomorfe del Carnevale di Tricarico, che animeranno dinamicamente lo spazio espositivo. Queste maschere, rappresentative della tradizione dei "Mash-k" (tori) e delle "Pakal" (mucche), offriranno ai visitatori un'anteprima del "Raduno Internazionale delle Maschere Antropologiche" in programma a giugno a Tricarico, evento che ogni anno accoglie numerose maschere della tradizione popolare italiana ed europea.



L'area espositiva ospiterà, inoltre, un prototipo del bob della Slittovia delle Dolomiti Lucane che sarà inaugurata nel prossimo mese di aprile a Castelmezzano. Con un percorso di circa 1 km che si snoda attraverso le spettacolari Dolomiti Lucane, questa attrazione offrirà un'esperienza adrenalinica a 80 km/h, coniugando innovazione tecnologica e paesaggi naturali di straordinaria bellezza.



La BMT rappresenta un'opportunità importante per posizionare la Basilicata come destinazione di pregio che lega sapientemente patrimonio naturalistico, tradizioni culturali e attrazioni innovative, con l’obiettivo di intercettare i flussi turistici provenienti dalla Campania, porta d'accesso privilegiata al territorio lucano.