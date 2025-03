Con la firma dei Comuni di Marsicovetere e Vietri di Potenza, salgono a 42 le adesioni al protocollo d'intesa per il "Controllo di vicinato" nella provincia di Potenza, che coinvolge amministrazioni comunali e la Prefettura. Le ultime firme sono state apposte oggi dal prefet... -->continua

Questa mattina il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha ricevuto la visita di Carlo Berdini, Provveditore dell’Amministrazione penitenziaria per la Puglia e la Basilicata. Durante l’incontro, il Presidente Bardi ha evidenziato come la tutela dell... -->continua

“25 dicembre 2020: nel reparto di Pneumologia dell’Ospedale San Carlo di Potenza infermieri e medici regalano alcuni biscotti ai pazienti ricoverati a causa del Covid. Tra loro un uomo in lacrime davanti a tanta dedizione e attenzione. Un gesto semplice che ha... -->continua

“La soluzione all’annoso problema delle liste d’attesa sanitarie, il fenomeno che obbliga i cittadini ad aspettare mesi o anni per ricevere una visita o un esame, c’è ed è prevista dal Decreto Schillaci in vigore da agosto scorso, che obbliga le strutture sani... -->continua