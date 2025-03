Il Vice Presidente del Consiglio Regionale della Basilicata, Angelo Chiorazzo, fondatore del movimento politico Basilicata Casa Comune (BCC), annuncia l’adesione alla manifestazione "Una Piazza per l'Europa", in programma il prossimo 15 marzo a Roma.

"L'Unione Europea è stata la risposta straordinaria alla Seconda Guerra Mondiale – sottolinea Chiorazzo – e oggi più che mai è necessario ribadire quei valori di pace, cooperazione e solidarietà su cui si fonda. La difesa comune dell’Europa è un obiettivo fondamentale per garantire sicurezza e stabilità, anche attraverso la costituzione di un esercito europeo. Tuttavia, rigettiamo con forza ogni tentativo dei singoli Stati di riprendere una corsa al riarmo che riporterebbe l’Europa indietro nel tempo, verso logiche di contrapposizione e conflitto."



Per Basilicata Casa Comune, il futuro del continente deve basarsi sulla cooperazione, la diplomazia e la costruzione di un'Europa unita e solidale, non sulla frammentazione delle politiche di difesa e sul ritorno a strategie militariste. "Sarebbe un passo indietro nella storia – aggiunge Chiorazzo – una storia nella quale non c'è più spazio per il ritorno a politiche imperialiste che hanno già segnato tragicamente il passato. È fondamentale sostenere politiche europee di difesa comune senza attingere ai fondi di sviluppo e coesione, che sono nati per promuovere l’unità tra i popoli e i territori, e non per finanziare la militarizzazione dell'Europa."



Basilicata Casa Comune sarà quindi in Piazza del Popolo il 15 marzo, insieme a chi crede in un’Europa forte, unita e capace di difendere i propri valori senza rinnegare il suo spirito pacifista e democratico.