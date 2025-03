Si è tenuta questa mattina la seduta del Consiglio regionale della Basilicata presieduta da Pittella. In apertura il Presidente ha rilasciato una comunicazione riguardante alcune proposte che – ha sottolineato – “sono il risultato di un ragionamento approfondito e condiviso all'interno della maggioranza”. “La prima - ha affermato Pittella - è un atto dovuto ma anche fortemente voluto: una seduta del Consiglio regionale per una risoluzione sulla sanità, in quanto la discussione precedente, è rimasta incompleta, e non è giunta ad una determinazione finale”. Il secondo punto riguarda la volontà della maggioranza di convocare un Consiglio regionale per esaminare la programmazione dei fondi comunitari relativa agli anni 2014-2021 e 2021-2027, con un focus sull'avanzamento della spesa. “Questo argomento – ha evidenziato Pittella - dovrà essere approfondito collegialmente”. Infine, il terzo tema riguarda un Consiglio regionale dedicato alla programmazione FEASR, con l’intervento dell’assessore Cicala. “Questi tre temi, fondamentali per il nostro lavoro, meritano di essere affrontati con la dovuta attenzione, e per questo li calendarizziamo in modo da poterli discutere e approfondire, quanto prima, con l’impegno necessario”.







Subito dopo la comunicazione, la capogruppo del M5s, Araneo, ha avanzato la richiesta di una seduta del Consiglio regionale, sottoscritta da tutta la minoranza, specificatamente dedicata al tema “crisi idrica”. A tal proposito il presidente della Terza Commissione Leone (FdI) ha reso noto che il prossimo 2 aprile sarà audito sull’argomento il Presidente di Acque del Sud. Negli interventi successivi di Napoli (FdI), Cifarelli (Pd) e Morea (Azione) è emersa la necessità di una ricognizione su quanto realizzato sino ad oggi per poter assumere le prossime decisioni, al fine di prevenire e non inseguire le emergenze. Cifarelli, Morea e lo stesso presidente Pittella hanno richiamato l’attenzione dell’Assemblea su un altro tema cruciale, quello della transizione energetica. Il Presidente del Consiglio regionale ha ricordato che sulla questione post-petrolio è stata formulata una proposta di legge, d’iniziativa del gruppo Azione, predisposta da esperti del settore che in seguito vedrà il coinvolgimento delle differenti parti sociali interessate.







Dopo l’iscrizione di una mozione del Capogruppo di Fi, Michele Casino, in merito al “Dislocamento dell’impianto di biogas in località ‘La Martella’ nel Comune di Matera”, la seduta è stata aggiornata al 18 marzo.