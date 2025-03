La nomina di un commissario che abbia la delega per la gestione e il superamento dell’emergenza idrica, con particolare riferimento agli interventi di urgenza. A chiederlo la Coldiretti della Basilicata in una lettera inviata al governatore lucano, Vito Bardi,... -->continua

11/03/2025 - Via ai lavori sui ponti sulla Maratea-Castello e SP ex SS585 Dir

Al via i lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dei ponti lungo le SS.PP. n. 3 Bis “Maratea-Castello” e SP ex SS585 Dir.

L’intervento, finanziato con il decreto ministeriale 225/2021, finalizzato alla messa in sicurezza dei ponti e dei v...-->continua