Continuano le nomine in provincia di Matera per lo scudo crociato dell’Unione di Centro (UDC). In un’ottica di riorganizzazione e rafforzamento territoriale, il commissario provinciale Cosimo Ierone in collaborazione con il segretario regionale Agatino Mancusi, ha ufficializzato la nomina dell'Avv.to Vincenzo Di Sirio a commissario cittadino del partito nel comune di Montalbano Jonico, in provincia di Matera.



Vice commissario provinciale dell’UDC per la Provincia di Potenza, e da sempre attivo in politica, ha espresso il suo ringraziamento per la fiducia riposta in lui dai vertici regionali e provinciali del partito. “Ringrazio il segretario regionale Agatino Mancusi e il commissario provinciale Cosimo Ierone per avermi affidato questo importante incarico. Il nostro impegno sin da subito sarà quello di avviare un percorso di organizzazione del partito nel Comune di Montalbano Jonico, e di consolidare il nostro ruolo di vera forza moderata che mette al centro la persona, la solidarietà e le esigenze dei più fragili.”



L’UDC punta a rafforzare la sua presenza sul territorio lucano attraverso un’azione politica capillare e orientata ai valori tradizionali del partito.



L’obiettivo è quello di promuovere un dialogo costante con la cittadinanza e con le istituzioni locali, offrendo risposte concrete ai bisogni della comunità.



Da tempo il commissario Ierone, in collaborazione con il segretario Mancusi, sta ponendo le basi per un rilancio del partito nel territorio materano e la nomina di Di Sirio si aggiunge alle nomine fatte in precedenza e a quelle che a breve seguiranno.