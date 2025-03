“Dopo ben 33 anni di attività la Comunità Emmanuel, a seguito di una insostenibile richiesta di fitto da parte dell’Agenzia del Demanio per la struttura in località ‘Siano’ di Genzano di Lucania, ha deciso di chiudere un importante centro di recupero di ragazze e ragazzi con problemi di tossicodipendenza non solo lucani, ma provenienti anche dalle vicine Puglia e Campania”. Lo dichiara Piero Lacorazza, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale.



“Data l’alta valenza sociale di detta attività a favore degli ospiti – conclude Lacorazza - senza trascurare l’aspetto occupazionale per operatori e medici oltre che economico per la comunità di Genzano, ho chiesto questa mattina una urgente audizione in IV Commissione del responsabile del Centro dott. Angelo Romaniello, del medico dott. Giovanni Pizzuti e del referente della Direzione Regionale di Puglia e Basilicata dell’Agenzia del Demanio al fine di approfondire la vicenda, anche in virtù degli di imponenti lavori di miglioria sostenuti dalla stessa Comunità Emmanuel nel corso di questi anni per rendere agibile il centro”.