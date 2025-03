“A cinque anni dall'inizio della pandemia da COVID-19 la Basilicata si trova a fare un bilancio su quanto è cambiato nel tessuto sociale, economico e sanitario della regione. La crisi sanitaria ha lasciato profonde cicatrici, ma ha anche rappresentato un'occasione di trasformazione e adattamento per il nostro territorio”. È quanto dichiara Fernando Fortunato Picerno, consigliere regionale di Forza Italia.



“La pandemia – prosegue Picerno - ha evidenziato le criticità del sistema sanitario regionale, portando a un'accelerazione nella digitalizzazione dei servizi e nel potenziamento delle strutture ospedaliere. La telemedicina è diventata una realtà più concreta, migliorando l'accesso alle cure per i cittadini delle aree interne. Tuttavia, persistono problemi legati alla carenza di personale medico e alla necessità di rafforzare la medicina territoriale”.



“Il tessuto economico lucano – evidenzia l’esponente di FI - ha subito contraccolpi significativi, in particolare nei settori del turismo e dell'artigianato. Grazie ai fondi europei e nazionali, molte imprese hanno avuto l'opportunità di rilanciarsi, investendo nell'innovazione e nella transizione digitale. Il settore agroalimentare ha dimostrato una notevole resilienza, confermandosi un pilastro dell'economia regionale. Tuttavia, la sfida della disoccupazione, resta centrale e rappresenta uno degli obiettivi prioritari dei capisaldi della mia personale mission politica”.



“Si è accelerato - spiega Picerno - il fenomeno dello spopolamento, con molti giovani che hanno scelto di trasferirsi altrove in cerca di migliori opportunità. D'altro canto, il diffondersi dello smart working ha permesso a molti professionisti di riscoprire il valore della vita nei piccoli centri lucani, contribuendo a una timida ripresa demografica in alcune aree”.



“Cinque anni dopo il COVID-19 - conclude il Consigliere di FI - il futuro della regione dipenderà dalla capacità delle istituzioni tutte, dall’impegno di quest'ultime, ma anche della Comunità. Trasformare le lezioni ricevute e i danni subiti in opportunità concrete, per costruire una Basilicata più forte e innovativa: questo l'impegno del Governo regionale della Basilicata”.