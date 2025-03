“Nella decima legislatura il Consiglio regionale ha approvato su mia proposta un chiaro indirizzo sull’ex Pa.Ma.Fi. E, nell’attuale legislatura, la XII, ho depositato interrogazioni, proposto audizioni che si sono regolarmente svolte con l’attenzione e l’impegno dell’ufficio competente guidato da Donato Del Corso. In questi giorni si stava procedendo con un altro passo ed un’altra determinazione, anche grazie alla nostra sollecitazione e ad una Comunità, che attraverso l’amministrazione comunale e i comitati, si è messa in movimento”. Lo dichiara il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Piero Lacorazza, che così continua:



“L’incendio della scorsa notte, com’è naturale che sia, accende i riflettori su quest’area, ma ci si lasci esprimere il rammarico di una politica che deve, per tempo e con altro passo, risolvere questioni, anche complesse come in questo caso. Ora saranno tante le parole pronunciate e scritte, le attenzioni e le prese di coscienza; io me ne riservo un po’ quando scemerà l’attenzione perché ci sono ferite che vanno rimarginate e sulle quali la politica deve misurare forza e credibilità”.



“L’ex Pa.Ma.Fi - conclude Lacorazza - da una brutta cronaca potrebbe trasformarsi in una bella storia; ci vuole tutto il peso del Governo e del Consiglio regionale”.