"Sono molto soddisfatto per la riuscita del primo appuntamento del corso di formazione politica itinerante della Lega Basilicata che abbiamo organizzato ieri a Potenza, al Consiglio regionale. È l'inizio di un percorso che toccherà diverse comunità lucane e che servirà a continuare a strutturare l'identità della presenza del partito nella nostra terra. C'è stata una consistente partecipazione di militanti e simpatizzanti, segno che la nostra proposta politica è solida e attrattiva". Così il commissario della Lega Basilicata, Pasquale Pepe.

Il corso è suddiviso in diverse sessioni e intende offrire un approfondimento sul funzionamento delle istituzioni regionali e nazionali, con un’analisi su temi come l’autonomia regionale, lo sviluppo economico e la geopolitica. Relatori, Giulio Curatella e Marco Bigherati, componenti della segreteria regionale del partito, Stefania Polese, presidente della Lega per la provincia di Potenza, i consiglieri regionali Francesco Fanelli e Domenico Tataranno, e Pasquale Pepe, alla guida della Lega in Basilicata e vicepresidente e assessore regionale.

"Siamo certi che in politica vinca la squadra - spiega Pepe - e per questo investiamo nella formazione della classe dirigente della Lega. Ciò detto, a Giulio Curatella, responsabile del corso, i complimenti di tutti noi per il successo straordinario, tanto per la partecipazione quanto per i contenuti emersi".

Prossime date del corso itinerante, il 28 marzo a Bernalda, l’11 aprile a Venosa, il 23 maggio a Matera, il 6 giugno a Palazzo San Gervasio e il 27 giugno a Grumento Nova.