Un passo fondamentale per lo sviluppo del nostro territorio costiero.

E’ il giudizio del Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, sulla proposta di legge regionale che, prevedendo una vera e propria semplificazione amministrativa, ha l’obiettivo di trasferire ai comuni la gestione amministrativa delle concessioni demaniali marittime a fini turistico-ricreativi.

“In tal modo – ha sostenuto Mancini - si garantirebbero tempi più molto rapidi e procedure più trasparenti per ottenere le concessioni, in linea con quella che è la mia visione di un turismo sostenibile e di qualità. Ridurre la trafila burocratica per gli operatori turistici significherebbe fornire loro strumenti certi per investire nel lungo periodo.

La politica deve creare le condizioni ideali per attrarre investimenti e promuovere la destagionalizzazione del turismo balneare, valorizzando al meglio le potenzialità del nostro litorale. Questa proposta, contenendo in se aspetti importanti come la semplificazione amministrativa, una premialità per chi investe in sostenibilità e inclusione e, in generale, più risorse per questo settore.

Come Provincia di Matera sono disponibile a collaborare con la Regione Basilicata, pur con competenze limitate nel settore, e con tutti gli attori coinvolti per affinché si arrivi ad un’approvazione rapida e all’attuazione di questa importante proposta di legge”.