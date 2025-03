La Fismic Confsal conquista il primato al rinnovo della RSU in Edison Next del sito di Melfi eleggendo una RSU, Mauro Patanella, eletto anche RLS.

Con il 51% delle preferenze, 23,75% in più rispetto alle scorse elezioni, la Fismic Confsal diventa primo sindacato e soprattutto sindacato di riferimento per i lavoratori della Edison Next SpA del sito di Melfi.

I complimenti di tutta l’Organizzazione alla squadra e al candidato eletto.

“Sono molto soddisfatto di questo risultato - commenta Donato Russo componente si segreteria Territoriale Fismic Confsal di Melfi - perchè dimostra che le nostre competenze sono giuste e soprattutto apprezzate dai lavoratori. L’elezione di Mauro Patanella è motivo di orgoglio per la nostra organizzazione sindacale poiché è un lavoratore attento e sindacalista competente, sempre al fianco dei lavoratori e impegnato quotidianamente sull’Assistenza Sanitaria Integrativa di MetaSalute. Un ringraziamento particolare va a Michele Sessa, anch’esso candidato nella nostra lista, il quale ha contribuito in modo eccellente allo straordinario risultato. Grazie a tutti i lavoratori che, con senso di responsabilità, hanno posto la loro fiducia votando la nostra lista. Continueremo il nostro totale impegno per essere sempre più incisivi sulle scelte aziendali e per dare sempre il massimo ai tanti lavoratori che confidano nel nostro lavoro.”

“Il nostro è un costante impegno a tutela dei diritti dei lavoratori - aggiunge Pasquale Capocasale segretario generale Fismic Confsal Basilicata – l’eccellente risultato ottenuto alla Edison Next SpA del sito di Melfi consolida un percorso sindacale che ci vede impegnati nella salvaguardia non solo del singolo sito produttivo, ma di tutta l’area Industriale di Melfi che sta vivendo una grave crisi industriale. Quest’ultima, tuttavia, non va attribuita ai lavoratori che, con impegno e dedizione, danno, quotidianamente, il massimo affinché tutta l’area industriale di Melfi torni ad essere il sito più produttivo del Mezzogiorno”.