Dopo aver appreso delle fuorvianti notizie diffuse a mezzo stampa ed inerenti la presunta riduzione dei 'pannoloni' per gli anziani non autosufficienti, la Direzione Strategica della Asp Basilicata interviene precisando che “non esiste alcun provvedimento di taglio della spesa per i tale materiale”. Si precisa, a tal proposito, che da tre mesi i medici di medicina generale hanno la facoltà di prescrivere- per effetto di specifica delibera regionale- l'approvvigionamento dei pannoloni per chi ne avesse necessità. Tale provvedimento mira a rendere più fluido il meccanismo erogativo che precedentemente era gestito da pochi specialisti.

“Alle strutture facenti capo all’Azienda Sanitaria Locale di Potenza- precisa la Direzione Asp- è stata chiesta una valutazione di appropriatezza anche in base alla tipologia di utente che richiede gli ausili”. La valutazione soggettiva del fabbisogno viene quindi valutata sulle necessità del singolo soggetto ogni volta che si presenti l’esigenza di un approvvigionamento.

In Basilicata, così come nel resto del Paese, la spesa pubblica a carico del Servizio Sanitario Regionale ed inerente gli ausili per l’assorbenza risulta essere in costante aumento. L’Azienda Sanitaria potentina nel 2024 ha registrato una spesa di oltre 3 milioni e 300 mila euro per circa 7.500 assistiti. Quanto al tema specifico dell’erogazione dei pannoloni, va precisato che i Livelli Essenziali di Assistenza stabiliscono un tetto massimo e che compete al ‘prescrittore’ stabilirne il quantitativo adatto basandosi su differenti livelli e tipologie di incontinenza. Ciò significa che non c’è- di fatto- un numero prestabilito di ausili di tale tipo da erogare. Non esiste, quindi, un numero standard di pannoloni da erogare, al contrario esiste solo un numero congruo al quadro clinico di volta in volta valutato. Ciò comporta, ad esempio, che per i casi clinici di particolare gravità e su richiesta del prescrittore, vengano applicate anche maggiorazioni in misura del 20% così come consentito da apposite disposizioni regionali. Non si tratta dunque di tagli, ma di ‘appropriatezza prescrittiva’ che costituisce un investimento per tutti gli utenti a garanzia dell’accesso alle cure da cui scaturisce il corretto trattamento della disabilità, della gestione della patologia e del contenimento delle risorse pubbliche. Va da sé, quindi, che le notizie emerse a mezzo stampa, risultano palesemente distorte e che la necessità dell’Asp Basilicata sia semplicemente quella di garantire i diritti dell’utenza tutta senza togliere nulla a fragili e cargever.

I Direttori delle Cure Primarie Giulia Motola per l’area centro nord Potenza- Venosa- Melfi e Salvatore Console per l’area Sud Lagonegrese- Senisese, sottolineano come sia predominante, su questo argomento, “il concetto basale di una criteriologia medica oggettiva che porti ad erogare presidi secondo un principio di appropriatezza prescrittiva, in linea con gli audit avuti nel tempo con i medici di medicina generale. Ci siamo adeguati- dichiarano Motola e Console- alla Delibera Regionale che consente ai medici di famiglia di diventare prescrittori permettendo così ad una platea più ampia di essere soddisfatta da tempistiche ridotte nell’ottenimento dei fabbisogni, consentendo anche al sistema sanitario regionale di determinare criteri adeguati alle varie esigenze ed alle varie condizioni cliniche”.