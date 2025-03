“Come sindacato a tutela dei cittadini siamo basiti dalle notizie che sono emerse sulla stampa locale riguardo al presunto e non veritiero taglio dei pannoloni ai cittadini disabili da parte dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza”.



E’ quanto fa sapere il Segretario Provinciale dell’Ugl Potenza, Giuseppe Palumbo che, “immediatamente ci siamo preoccupati di chiedere chiarimenti al Direttore Generale Antonello Maraldo il quale non solo è stato rassicurante, ma ha anche spiegato i termini di una sterile polemica sollevata, non si sa bene per quale ragione, da parte di chi sta cercando con ogni mezzo, anche poco consono e lecito, di denigrare quello che è il lavoro dell’Azienda Sanitaria e di conseguenza dell’Assessorato alla Salute e Politiche della Persona, Cosimo Latronico. Spiace che certa stampa si dimostri compiacente con quello che per noi Ugl è un becero gioco al massacro da cui certamente l’Azienda Sanitaria di Potenza e la Regione Basilicata escono a testa alta. Il principio fondante del lavoro giornalistico, tanto sbandierato ma poco applicato soprattutto in questa regione, è legato al ‘Testo Unico dei Doveri del Giornalista’ che fa riferimento anche ai principi deontologici di chi svolge questa professione, e che se pure all’articolo 1 prevede la Libertà d’informazione e di critica, richiama l’obbligo inderogabile del rispetto della verità sostanziale dei fatti. Non a caso – prosegue Palumbo - intervengono i successivi articoli 2 e 6 che impongono al giornalista di ricercare, raccogliere, elaborare e diffondere con la maggiore accuratezza possibile ogni dato o notizia di pubblico interesse secondo la verità sostanziale dei fatti, rispettando i diritti fondamentali delle persone e le norme a loro salvaguardia. Proprio sui deboli e quindi su quelli che in ambito sanitario vengono identificati come ‘fragili’, il codice deontologico chiede al giornalista di rispettare i diritti e la dignità delle persone malate o con disabilità diffondendo notizie sanitarie solo se verificate. Ciò vale sia per le notizie scientifiche che per quelle di interesse nell’evoluzione della patologia come nel caso di specie. Un plauso invece – aggiunge a muso duro Palumbo - andrebbe fatto proprio all’Azienda Sanitaria di Potenza che negli ultimi anni ha saputo contenere quelle spese per certi versi ‘superflue’ e che in ogni caso avrebbero gravato sul sistema pubblico e quindi sugli utenti stessi che si sarebbero ritrovati a pagare per dispendiosità delle erogazioni. Esaminando quanto pubblicato sulla stampa locale, pare che in Basilicata qualcuno si sia dimenticato che dietro ad un articolo di giornale ci deve essere sempre il fondamento della verità, per non ledere i diritti delle persone e per garantire agli erogatori dei servizi sanitari di lavorare con tranquillità senza doversi districare nel mare magnum dei piraña di una informazione che non fa bene all’utenza e che arriva in maniera distorta e poco consona. Ci auguriamo come Ugl Potenza – conclude Palumbo - che chi ha deciso anzitempo di svolgere anche la professione giornalistica (spesso non unica e quindi passibile di eventuali ‘distrazioni’ da ambienti e fattori esterni) lo faccia in maniera seria e coscienziosa, nel rispetto dei propri lettori che, non va dimenticato, sono anche utenti di un servizio sanitario che non può essere più bersaglio di un giornalismo, finto e plasmato alle esigenze di terzi, che attacca alla cieca senza sapere dove colpisce e chi colpisce ma che tende sempre a ferire il presunto nemico per poi cercare di ottenere qualcosa dallo stesso”.