Venerdì 7 marzo alle ore 18:00, presso il suggestivo Castello Fittipaldi Antinori a Brindisi Montagna, si terrà un incontro dal tema "La collaborazione del pastore presidio del territorio con gli enti locali". L'evento rappresenta un'importante occasione per approfondire il ruolo strategico della pastorizia nella tutela del nostro territorio e delle nostre tradizioni, grazie al contributo di esperti e rappresentanti delle istituzioni.



Dopo i saluti istituzionali del Vice Sindaco e Assessore all'Agricoltura di Brindisi Montagna, Giuseppe Rago, del Presidente del Parco Regionale di Gallipoli Cognato e Piccole Dolomiti Lucane, Vincenzo Grippo, e del Commissario del Parco Nazionale Appennino Lucano, Val d'Agri Lagonegrese, Antonio Tisci, si aprirà il dibattito con gli interventi di esperti del settore:



Rocco Giorgio, Regione Basilicata, approfondirà il tema del pastore come presidio del territorio nella L.R. 54/2021;



Franco Carbone, Direttore ARA Basilicata, illustrerà la situazione della pastorizia in Basilicata;



Luigi Fanelli, Regione Basilicata, presenterà la rete e la georeferenziazione dei pastori presidi del territorio;



Francesco D'Andrea, Regione Basilicata, parlerà del regolamento sulla collaborazione del pastore presidio del territorio con la pubblica amministrazione;



Gerardo Larocca, Presidente di ANCI Basilicata e Sindaco di Brindisi Montagna, si soffermerà sul ruolo strategico dei Comuni e della pastorizia nella tutela del territorio.



L'incontro sarà moderato dal Dirigente della Regione Basilicata, Raffaele Beccasio.



A seguire, si aprirà un dibattito che coinvolgerà i sindaci, i responsabili degli uffici tecnici e gli allevatori dei Comuni di Abriola, Albano di Lucania, Anzi, Brindisi Montagna, Calvello, Castelmezzano, Laurenzana, Pietrapertosa, Trivigno e Vaglio Basilicata.



Le conclusioni saranno affidate al Direttore delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Vittorio Restaino.



Il Sindaco di Brindisi Montagna, Gerardo Larocca, ha dichiarato: "Questo incontro rappresenta un'opportunità fondamentale per rafforzare il legame tra la pastorizia e le istituzioni, ponendo le basi per un modello di gestione sostenibile del nostro territorio. La collaborazione tra i pastori e gli enti locali è essenziale per la tutela del paesaggio e delle nostre tradizioni. Un sentito ringraziamento va al Dipartimento Agricoltura della Regione Basilicata per l'organizzazione di questo importante momento di confronto."



L’incontro rappresenta un momento fondamentale per rafforzare il dialogo tra il settore della pastorizia e le istituzioni, promuovendo nuove sinergie per la tutela del territorio e la valorizzazione delle tradizioni locali.