Proposte concrete per la dignità del lavoro e la rappresentanza sindacale:

Semplificare i contratti; revisione del modello contrattuale e rilancio della contrattazione di secondo livello; revisione di quello della rappresentanza, indicendo l’”election day” nei posti di lavoro privato, consentendo ai lavoratori e alle lavoratrici di eleggere liberamente i propri rappresentanti sindacali: sono le tre proposte centrali rilanciate dalla Uil in occasione del 75esimo della sua fondazione. All’evento nazionale a Roma, aperto dal segretario generale PierPaolo Bombardieri alla presenza di 1.500 dirigenti e delegati del sindacato, ha partecipato presso il Teatro Sistina una delegazione della Uil Basilicata guidata dal segretario generale Vincenzo Tortorelli. Un’occasione speciale – come ha sottolineato il segretario Bombardieri - per riconfermare le radici autenticamente laiche e riformiste dell’ Organizzazione sindacale, per riflettere intorno ai temi fondamentali: "Diritti nella vita e nel lavoro. Lotta alle ingiustizie e alle disuguaglianze. Dal 1950 la nostra idea di futuro". Potendo contare su circa 2,4 milioni di iscritti, la Uil è portata ad aprirsi in modo costante ai cambiamenti della società, ai giovani, alla prospettiva internazionale e alle trasformazioni tecnologiche. Tra i capisaldi figurano il tema del lavoro - «La sensazione è che non se ne parli più”- ha detto Bombardieri - la sicurezza sul lavoro, il contrasto alla precarietà e all’illegalità, la promozione di occasioni, momenti e luoghi di incontro e confronto per “dare voce a chi non ce l’ha».

Per il segretario regionale Vincenzo Tortorelli “da sindacato riformista abbiamo sempre guardato alle trasformazioni sociali come determinanti per quella che per noi è una missione: difendere i lavoratori e la comunità. Sono le novità epocali già intervenute e che continuano ad intervenire nel terzo millennio che richiedono il cambiamento. Inoltre, per la Uil lucana il 2025 è un anno di transizione in quanto nel 2026 terremo il nostro terzo congresso regionale. Ci prepariamo alle nuove scadenze congressuali come abbiamo già fatto nelle scorse settimane in una visione lungimirante – il Progetto “Uil26” - per adeguare la “mission” della Uil, progettare il futuro della comunità, mettendo al centro la difesa delle persone e dei loro diritti. In una regione come la Basilicata, che affronta questioni complesse come lo spopolamento, l’elevata disoccupazione giovanile, le crescenti disuguaglianze e le sfide della transizione ecologica e tecnologica, il ruolo del sindacato è ancora più cruciale come strumento di rappresentanza inclusiva, promotore del cambiamento sociale, attore della transizione ecologica e digitale, garante di partecipazione democratica. La Uil coniugando i suoi valori storici con un’azione proattiva e innovativa, può costruire una Basilicata più giusta, più inclusiva e più sostenibile. La proposta della Uil per il futuro della Basilicata si articola attorno a quattro principali assi strategici: la promozione della persona e delle competenze, che pone l’individuo al centro come cittadino, lavoratore e beneficiario dei servizi sociali, sanitari e ambientali; la tutela dell’ambiente e del patrimonio naturale; l’innovazione tecnologica e l’intelligenza collettiva; le politiche industriali e la Green Economy. Sono convinto che solo rafforzando i valori di appartenenza, partecipazione, solidarietà, che sono i valori storici del riformismo della Uil, la nostra Uil sarà in grado di costruire un modello moderno e solidale, di cui riforme e lavoro sono l’architrave, per diventare il sindacato delle persone. La UIL non arretra: siamo in campo per difendere diritti, salari e dignità”.



Per il compleanno del sindacato è stato emesso un apposito francobollo. La vignetta riproduce il logo del 75° anniversario dell’ organizzazione sindacale, ispirato al logo tradizionale che, con il nastro, l’elisse e i colori dell’Italia e dell’Europa, definisce l’impegno per i diritti, l’unione del mondo del lavoro e i valori di solidarietà. La composizione compare sulle sagome di un corteo di persone che sventolano bandiere durante una manifestazione ed è delimitata in alto dallo slogan “il sindacato delle persone”.