La presentazione oggi in anteprima della nuova Jeep Compass 2025 che sarà prodotta a Melfi, prevista per la primavera del 2025, contestualmente all’annuncio dell’Unione europea, come avevamo sollecitato, di cambiare il proprio piano sulle auto e le relative emissioni, decidendo di “affrontare la questione in modo equilibrato” e concedendo alle case automobilistiche “più tempo per adeguarsi agli standard di conformità”, introducono nuovi positivi elementi per il futuro dello stabilimento lucano. A sostenerlo è l’assessore allo Sviluppo economico, Francesco Cupparo, aggiungendo che un elemento chiave di questa nuova generazione di auto è l’adozione della piattaforma STLA Medium di Stellantis. Questa base è condivisa con altri modelli del gruppo, come la DS N°8, la nuova DS N°8 e la futura Lancia Gamma, tutti veicoli che saranno assemblati proprio a Melfi.



Secondo le informazioni diffuse dal Gruppo Stellantis la piattaforma STLA Medium permetterà alla nuova Jeep Compass di essere equipaggiata con motorizzazioni mild hybrid, plug-in hybrid e 100% elettriche, disponibili sia con trazione anteriore che integrale. Quest’ultima, come sugli altri modelli a quattro ruote motrici della casa americana, è ottenuta con un secondo motore elettrico al posteriore, senza albero di trasmissione centrale. In sostanza, una delle peculiarità che hanno reso questo marchio simbolo dell’auto “made in Italy” in tutto il mondo che resterà al suo posto.



Quanto alle prime informazioni che arrivano da Bruxelles sul piano automotive - aggiunge Cupparo – si tratta di un cambio di passo importante, che fornisce maggiore respiro alle industrie del settore, scongiura il rischio delle temute multe per l’eccesso di emissioni e che trova il consenso di molti Paesi che avevano sperato in questa nuova prospettiva, Italia compresa.