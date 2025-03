Il tema del passaggio generazionale nelle Piccole e Medie Imprese (PMI) sta acquisendo sempre maggiore rilevanza, in quanto molte aziende si trovano ad affrontare la sfida del passaggio dalla terza alla quarta generazione. Federmanager Basilicata ha organizzato un evento per sensibilizzare imprenditori e manager sulle problematiche legate alla gestione dei patrimoni aziendali e alla navigazione attraverso scenari economici sempre più complessi. L'evento gratuito, si terrà il prossimo 6 marzo 2025 ore 18:30 all'Hotel Dimora del Monaco di Matera, si caratterizza per un approccio innovativo, pensato da Federmanager Basilicata per offrire un'opportunità di confronto informale e diretto con esperti del settore e del territorio. Il focus sarà sulle sfide che le PMI devono affrontare per garantire la continuità e la sostenibilità delle loro attività attraverso un corretto passaggio generazionale. L'incontro inoltre offrirà una panoramica sui passaggi successori all’interno delle imprese, utilizzando esempi pratici per stimolare la riflessione sulle sfide quotidiane dei manager. Saranno approfondite tematiche cruciali come la gestione della business continuity e le strategie per affrontare le complessità di un cambiamento generazionale. A conclusione dell'incontro, sarà previsto un momento di networking, durante il quale gli ospiti potranno scambiare idee e consolidare nuove connessioni professionali.



Programma dell’evento:



Saluti del Presidente FM Basilicata – Luigi Prisco

La Business Continuity – Giovanni Colucci

Il Passaggio Generazionale – Franco Caserta

Esempi e Casi Studio – Gionatan Caserta

Modera: Alessandro Martemucci



L'ingresso è gratuito, ma è obbligatoria la registrazione a causa del numero limitato di posti.