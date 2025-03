4/03/2025 - Latronico sulla Giornata Mondiale dell’Obesità

“I dati diffusi dall’Istituto superiore di Sanità in occasione della Giornata mondiale dell’Obesità delineano un quadro allarmante per la Basilicata, che si conferma tra le regioni italiane con la più alta percentuale di persone in eccesso ponderale. Secondo il sistema di so...-->continua