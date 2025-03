Situazione di grave pericolo nel Rione Pascoli di Policoro, dove il distacco di calcinacci dai balconi delle abitazioni rappresenta una minaccia concreta per la sicurezza di residenti e passanti. A lanciare l’allarme è il Consigliere Comunale di Forza Italia, Gianluca Modarelli, che ha inviato una lettera all’Amministratore Unico dell’ATER di Matera, sollecitando un intervento immediato. È inaccettabile che si debba temere per la propria incolumità semplicemente camminando per strada. La sicurezza pubblica è una priorità assoluta, e non possiamo permettere che questa situazione venga trascurata, dichiara Modarelli. Oltre al rischio legato ai balconi pericolanti, il consigliere azzurro ha evidenziato anche le condizioni critiche del quartiere, con strade dissestate e abitazioni affette da muffa, elementi che compromettono ulteriormente la qualità della vita dei cittadini. È indispensabile, aggiunge Modarelli, un intervento tempestivo per mettere in sicurezza le strutture e bonificare l’area. Non possiamo aspettare che accada qualcosa di grave prima di agire. Il consigliere si è reso disponibile per un sopralluogo congiunto nel Rione Pascoli, con l’obiettivo di valutare le soluzioni più efficaci per risolvere rapidamente le criticità. Mi aspetto, conclude Modarelli, una risposta concreta e tempestiva dalle autorità competenti, al fine di garantire la sicurezza e il benessere dei cittadini di Policoro.