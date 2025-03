L'Amministrazione Comunale di Pisticci esprime il proprio rammarico e la propria sorpresa per l’esclusione del Lucania Film Festival dai contributi previsti dal Ministero della Cultura per l’anno 2024 per le iniziative di promozione cinematografica e audiovisi... -->continua

4/03/2025 - A Ferrandina si inaugura la sede del Sub Centro per l'Impiego

Venerdì 7 marzo, alle ore 17.30, si inaugura l’apertura della sede del Sub Centro per l'Impiego di Ferrandina, in viale Mazzini, n.31. Un momento che segna un importante traguardo per la comunità e rappresenta un significativo passo avanti nell'offerta di ser...-->continua