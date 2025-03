L'Amministrazione Comunale di Pisticci esprime il proprio rammarico e la propria sorpresa per l’esclusione del Lucania Film Festival dai contributi previsti dal Ministero della Cultura per l’anno 2024 per le iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva, ai sensi dell’articolo 27 della legge n. 220 del 2016.



Il Lucania Film Festival, nato 25 anni fa dalla determinazione e dalla passione di un gruppo di giovani pisticcesi, si è progressivamente affermato come un evento di rilievo internazionale nel panorama dei festival di cortometraggi. Ospiti di caratura mondiale come Giancarlo Giannini, Carlo Verdone, Laura Morante, Emir Kusturica, Rocco Papaleo e Sergio Rubini hanno contribuito a rendere questa manifestazione un punto di riferimento imprescindibile per la promozione e la diffusione della cinematografia.



Non si tratta soltanto di una kermesse estiva capace di attrarre migliaia di visitatori, ma di un vero e proprio laboratorio creativo e culturale attivo tutto l’anno. Il festival si distingue per la sua capacità di coinvolgere attivamente i giovani del territorio, offrendo opportunità di crescita e formazione e proponendo tematiche di alto valore culturale. Inoltre, il Lucania Film Festival contribuisce in maniera determinante alla promozione turistica e culturale di Pisticci e dell’intera Basilicata, diventando una delle più importanti bandiere identitarie del nostro territorio.



Per queste ragioni, l’Amministrazione Comunale di Pisticci non comprende l’esclusione del festival, che pare soddisfare pienamente i requisiti richiesti, tra cui certamente la storicità dell’iniziativa che ha ormai raggiunto il quarto di secolo, la valorizzazione del territorio, la rilevanza culturale e la visibilità internazionale.



L’Amministrazione Comunale esprime la propria solidarietà al Lucania Film Festival e ha deciso di attivarsi per chiedere chiarimenti in merito all’esclusione della kermesse dai contributi ministeriali. Il festival rappresenta un patrimonio culturale che merita di essere sostenuto e valorizzato, non solo a livello locale e regionale, ma anche a livello ministeriale.

Per tali motivi, l’Amministrazione intende intraprendere le opportune azioni per interpellare il Ministro della Cultura Alessandro Giuli, affinché venga fatta piena luce su questa esclusione e venga riconosciuto il valore del Lucania Film Festival come eccellenza della cultura cinematografica lucana. Sostenere il festival significa investire in una delle industrie culturali più vitali della nostra regione, che merita attenzione e supporto per continuare a crescere.