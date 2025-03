Venerdì 7 marzo, alle ore 17.30, si inaugura l’apertura della sede del Sub Centro per l'Impiego di Ferrandina, in viale Mazzini, n.31. Un momento che segna un importante traguardo per la comunità e rappresenta un significativo passo avanti nell'offerta di servizi per il lavoro nel territorio.

Il Sub Centro per l'Impiego di Ferrandina, in linea con le disposizioni del d.lgs. n. 150/2015, svolge un ruolo cruciale come punto di accesso ai servizi per il lavoro, sia a livello regionale che nazionale. Si rivolge a tutti i cittadini, con particolare attenzione a chi è in cerca di nuova occupazione, ai disoccupati e a coloro che necessitano di supporto nelle fasi di transizione lavorativa.



La nuova sede offrirà una vasta gamma di servizi, tra cui:



Orientamento e supporto nella ricerca di lavoro

Ricollocazione per i beneficiari di Naspi, Dis-Coll e Adi

Incrocio domanda-offerta di lavoro

Consulenza per la formazione professionale

Interverranno all’inaugurazione:



o Carmine Lisanti, sindaco di Ferrandina



o Maria Rosaria Sabia, direttore Arlab



o Francesco Cupparo, assessore regionale alle Attività Produttive, Lavoro e Formazione



"L'apertura della nuova sede del Sub Centro per l'impiego di Ferrandina rappresenta un momento di grande importanza per la nostra comunità – fa sapere il sindaco Lisanti- Questo nuovo spazio, moderno e funzionale, sarà un punto di riferimento fondamentale per i cittadini in cerca di lavoro e per le imprese del territorio. Siamo convinti che, grazie alla collaborazione con la Regione e con l'Arlab, potremo offrire servizi sempre più efficienti e mirati, contribuendo così allo sviluppo economico e sociale di Ferrandina".



La presenza di queste figure istituzionali sottolinea l'importanza che le istituzioni regionali e locali attribuiscono al potenziamento dei servizi per l'impiego e al sostegno dei lavoratori e delle imprese del territorio.