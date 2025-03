Il Consigliere regionale di Forza Italia, Fernando Fortunato Picerno, ha partecipato alle celebrazioni per l’anniversario della tragedia di Balvano del 3 marzo 2025. In occasione dell’81° anniversario della tragedia ferroviaria Balvano, avvenuta il 3 marzo 1944, il Consigliere regionale di Forza Italia Fernando Picerno, ha preso parte alle celebrazioni commemorative organizzate nel comune lucano, luogo simbolo di una delle più gravi sciagure ferroviarie della storia italiana.







“La cerimonia, alla presenza delle istituzioni locali, delle autorità religiose e civili, ha rappresentato - afferma Picerno - un momento di raccoglimento e di memoria collettiva, volto a ricordare le 517 vittime di quel tragico evento. È importante, preservare la memoria storica di Balvano, affinché’ la tragedia non venga dimenticata e possa essere monito per le future generazioni. Ricordare Balvano significa non solo onorare chi ha perso la vita ma anche riflettere sul valore della sicurezza, della memoria condivisa e delle responsabilità istituzionali”.







“Per me - dichiara l’esponente di FI - che sono figlio di questa terra e porto con orgoglio le mie origini balvanesi, questo momento ha un significato ancora più profondo. Qui affondano le mie radici, qui ho imparato il valore della solidarietà e della resilienza che contraddistinguono il nostro popolo. Ed è proprio con questo spirito che oggi mi rivolgo ai miei concittadini”.







“Grazie alla legge Regionale numero 33 del 26 luglio 2021, il cui firmatario fu il già consigliere regionale Dott. Carlo Trerotola, figlio anch’egli della cittadinanza di Balvano – conclude il Consigliere regionale - abbiamo proclamato il 3 marzo la Giornata della Memoria in ricordo della sciagura ferroviaria di questo territorio. La mia partecipazione alle celebrazioni odierne, conferma l’impegno personale e del governo regionale, nel valorizzare la storia e le vicende che hanno segnato il nostro territorio, con l’obiettivo di promuovere una cultura della memoria che coinvolga scuole, giovani e cittadini lucani”.







Così, in una nota stampa, Fernando Fortunato Picerno, consigliere regionale di FI