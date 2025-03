La recente notizia in merito alla volontà di interrompere il servizio notturno del Punto di Primo Intervento (PPI) all'ospedale di Stigliano è un segnale allarmante del progressivo smantellamento dei servizi sanitari nel nostro territorio



La carenza di personale medico e sanitario sta mettendo a dura prova la tenuta del nostro sistema sanitario regionale e la chiusura notturna del PPI rappresenta un grave disagio per i cittadini che si vedono privati di un servizio essenziale per l'assistenza sanitaria di emergenza.



Recentemente sono stata in visita presso il presidio ospedaliero “Salvatore Peragine” di Stigliano e ho potuto constatare di persona le criticità della struttura e la necessità di potenziare alcuni servizi.



Di qui l'impegno di portare all'attenzione delle istituzioni regionali le problematiche riscontrate affinché si possano adottare soluzioni concrete e durature.



La distribuzione dei servizi sanitari, compresi i PPI, deve essere pianificata in base alle reali esigenze della popolazione tenendo conto, non solo della densità abitativa, ma anche della distanza dai centri ospedalieri più grandi e delle caratteristiche del territorio.



È necessario superare la logica dei tagli lineari e adottare un approccio basato sull'analisi dei bisogni specifici di ciascuna comunità investendo nella formazione e nell'assunzione di personale qualificato, offrendo condizioni di lavoro adeguate e incentivando la loro permanenza nelle aree periferiche.



Mi unisco, pertanto, all'appello del Sindaco e dei cittadini di Stigliano affinché la Regione Basilicata agisca con urgenza per ripristinare il servizio notturno di primo pronto intervento perché il diritto alla salute, principio inviolabile garantito dalla nostra Costituzione, non può essere soggiogato da mere logiche aziendali o di mercato.



Viviana Verri - Consigliera regionale M5S Basilicata