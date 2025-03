“La Basilicata è tra le uniche cinque regioni italiane che rispetta i livelli Ue di qualità dell’aria. Un risultato che ci inorgoglisce, e che ci spinge a proseguire sulle azioni che stiamo implementando per la salvaguardia del nostro ambiente”. Così l’assessore regionale all’Ambiente e alla Transizione energetica, Laura Mongiello commenta il primo cruscotto sull’inquinamento zero pubblicato dalla Commissione europea che monitora progressi compiuti dalle regioni dell’Ue nel raggiungimento dell’obiettivo inquinamento zero. “Questi dati – precisa Mongiello – seppure riferiti al 2020, ci spingono a riflettere sulle azioni passate e future orientate alla programmazione per il monitoraggio ambientale dei nostri territori. E’ evidente che ci sono aree più sensibili dove c’è maggiore attenzione, per questo prendiamo atto del risultato eccellente e continuiamo a lavorare affinché le diverse sinergie degli attori coinvolti a livello istituzionale prosegua in questo lavoro di trasparenza e di collaborazione”.



L’assessore ricorda anche il progetto Lucas, promosso dalla Regione Basilicata, uno studio che vede coinvolte più istituzioni in azioni mirate a valutare la qualità ambientale e il suo impatto sulla salute pubblica nelle popolazioni residenti nelle aree del territorio lucano che presentano contaminazione ambientale e che mira a una sorveglianza sanitaria ad ampio spettro di cui Arpab è partner del progetto. “Il tema del monitoraggio è fondamentale – conclude Mongiello – e le istituzioni che hanno il compito di garantire la salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali dovranno collaborare in maniera unitaria per conseguire risultati nella massima trasparenza. Il governo regionale, al fianco delle istituzioni, nell’azione di valorizzazione del nostro ambiente ma soprattutto nella tutela del patrimonio naturalistico, ed il Piano paesaggistico regionale è un ulteriore tassello per questi obiettivi”.