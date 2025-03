Il Presidente Bardi ha dichiarato a più riprese, e anche a seguito delle ultime abbondanti piogge e nevicate, che l'emergenza idrica è superata e che almeno fino a Giugno 2025 i cittadini di Potenza e dei Comuni serviti dalla diga del Camastra disporranno di erogazioni idriche ininterrotte durante il corso della giornata.

Il Presidente, gli assessori competenti e tutti gli enti preposti alla gestione della risorsa

idrica, già responsabili della paradossale emergenza idrica, stanno continuando ad

omettere (consapevolmente o meno) una questione di non poco conto che si chiama

CRISI CLIMATICA e gli inevitabili riverberi che essa già produce e continuerà a produrre

sulla disponibilità più generale del BENE ACQUA.

In tale contesto, la Giunta Regionale di Basilicata nulla riferisce su cosa accadrà dopo

giugno 2025 e quali misure sono allo studio perché l’emergenza non si ripeta.

La Giunta non ha battuto ciglio di fronte al trasferimento della gestione delle grandi

infrastrutture idrauliche ad una nuova società per azioni, che entro breve vedrà l’ingresso

di società private, con la conseguente trasformazione dell’acqua bene comune in

merce.

Come ci si prepara ad affrontare un futuro nel quale le scelte riguardanti le priorità di

utilizzo di un bene prezioso e fondamentale per la vita saranno subordinate alle regole

del mercato?

Su questo continueremo a vigilare, anche in accordo con altre organizzazioni di carattere

nazionale, che già stanno promuovendo in sede europea azioni legali, per tutelare il

diritto all’acqua bene comune e alla sua gestione pubblica, come deciso da 26 milioni di

cittadini italiani nel referendum del 2011.

Nell’immediato, riteniamo che la trasparenza e anche l’apertura al confronto siano atti

dovuti verso i cittadini. Ciò che non sarà più tollerabile è vedere il ripetersi di errori,

omissioni, sottovalutazioni come quelle che hanno condotto alla recente emergenza

idrica.

Il Comitato ha già denunciato, in due lettere-esposto, tutte le inadempienze della

Regione Basilicata nella gestione della fase emergenziale, nella pianificazione e nella

tutela del grande patrimonio idrico lucano. Ora ribadisce con forza le proprie richieste

in quanto non è più possibile accettare questa situazione di inefficienza e di stallo

protrattisi per troppo tempo.

La Regione Basilicata provveda finalmente:

1) A redigere ed approvare il Piano di Adattamento ai cambiamenti climatici.

2) A redigere con l’ausilio di tecnici di comprovata esperienza e professionalità e

ad approvare definitivamente il Piano di Tutela delle Acque (cosa che avrebbe

dovuto fare nel lontano 2008): senza uno strumento rigoroso di conoscenza

dello stato di salute quali / quantitativo dei corpi idrici di cui la Regione dispone,

infatti, ogni ipotesi di utilizzo di sorgenti (a partire da quelle recentemente

annunciate) o falde superficiali e profonde, rischia di essere affidata a scelte

estemporanee, che potrebbero rivelarsi addirittura dannose per la salute dei

cittadini e per l’ecosistema.

3) Ad avviare con immediatezza l’individuazione e la perimetrazione delle

AREE DI SALVAGUARDIA ossia:

a. delle zone di tutela assoluta

b. delle zone di rispetto ristrette ed allargate

c. delle zone di protezione

per tutte le captazioni ad uso potabile, sia quelle già effettuate in fase

emergenziale, sia quelle che sono ancora da effettuare. In tali aree, come

prescritto dalla legge, occorre che la Regione vieti l’insediamento di centri di

pericolo ed allontani o metta in sicurezza quelli già esistenti. Si evidenzia, in

particolare, l’estrema urgenza di tale perimetrazione nell’area del pozzo

Pergola1 in cui sono già state effettuate alcune captazioni ad uso potabile di

sorgenti a rischio elevatissimo di inquinamento nell’ipotesi di perdite di

greggio, qualora fosse estratto e trasportato.

4) A definire, insieme ad Acquedotto Lucano, il piano di interventi di breve,

medio e lungo termine sulle reti, attualmente affette da perdite perfino

superiori al 70%, comprensivo di tempi, priorità, risultati attesi e fonti di

finanziamento.

E’ nota la disponibilità già in atto di 49 milioni di euro derivanti dal PNRR: quali

interventi sono stati già eseguiti o si intendono eseguire con tali somme ed in

che tempi?

5) A richiedere al gestore Acque del Sud spa di comunicare periodicamente e

con chiarezza quali siano i finanziamenti già richiesti ed eventualmente

ottenuti, a quali interventi di manutenzione e di messa in sicurezza di tutti

gli invasi regionali essi facciano riferimento, quale sia il cronoprogamma

dell’esecuzione dei lavori e quale il loro stato di avanzamento.

6) A convocare urgentemente, con riferimento allo schema idrico BasentoCamastra, un tavolo tecnico che coinvolga Acque del Sud spa, Acquedotto

Lucano, ARPAB e Direzione Generale Dighe, allo scopo di definire tempi e

modi per il ripristino progressivo dei livelli di invaso fino all’altezza massima

di regolazione della diga. L’urgenza è dettata dal fatto che gli sversamenti già in

corso proseguiranno finché non verrà autorizzato l’innalzamento della quota di

invaso e che ogni giorno di ritardo comporta un incremento del rischio di una

nuova crisi idrica nel 2025. Pertanto il tavolo tecnico dovrà predisporre appositi

scenari per l’anno in corso, individuare le conseguenti strategie di riduzione del

rischio di una nuova crisi idrica ed indicare quali acque verranno erogate ai

cittadini nel caso che la diga del Camastra si svuoti nuovamente. La scelta di tali

fonti alternative dovrà essere effettuata nel rispetto delle norme in vigore,

seguendo il principio di precauzione ed escludendo definitivamente l’utilizzo

per uso potabile sia di acque non classificate che delle acque del Basento,

soprattutto se captate a valle di fonti di inquinamento attive o previste.

Tale precisazione deriva dal fatto che il progetto di rendere stabile l’attuale

captazione del fiume Basento e della condotta fra il fiume Basento e la diga

del Camastra e, nel contempo, di potenziare il potabilizzatore di Masseria

Romaniello, potrebbe far desumere l’intento delle istituzioni regionali non

solo di riproporre, ma addirittura di rendere definitivo l’uso potabile delle

acque del Basento.

A QUEST’IPOTESI, QUALORA VERIFICATA, IL COMITATO SI OPPORRÀ CON

FORZA ED IN TUTTE LE MODALITÀ CONSENTITE.

7) A potenziare i controlli degli scarichi irregolari nel Basento ed in tutti gli altri

corpi idrici superficiali e sotterranei lucani

8) A comunicare in modo trasparente e tempestivo i piani, le strategie e tutti gli

atti amministrativi relativi alle opere ed agli interventi previsti.

9) A predisporre il varo di un piano di ristori a beneficio di famiglie e operatori

economici danneggiati dall'emergenza idrica

Il COMITATO ACQUA PUBBLICA PEPPE DI BELLO ha già avanzato al Presidente Bardi

formale richiesta di incontro per l'apertura di un confronto di merito sulle questioni

rappresentate senza ricevere alcun riscontro, in occasione della presentazione di

questo documento, ha reiterato la richiesta di incontro ed ha chiesto al Presidente del

Consiglio la convocazione di un Consiglio Regionale straordinario sulla questione idrica.