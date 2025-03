Siulp e Cisl Basilicata, in una nota congiunta inviata al Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, hanno espresso il loro "netto dissenso" alla "paventata riorganizzazione dei Reparti prevenzione crimine" della Polizia, che avrebbe conseguenze sul reparto che ha sede a Potenza.



Secondo Remo Buonsanti (Siulp) e Vincenzo Cavallo (Cisl), "la soppressione del reparto prevenzione crimine Basilicata rappresenterebbe un grosso vantaggio per la criminalità organizzata".

Nella nota, Siulp e Cisl hanno sottolineato l'opera del reparto, non soltanto in Basilicata, in uno scenario popolato da una "moltitudine di fenomeni delinquenziali che provoca - hanno scritto - un elevato allarme sociale, in una regione definita retoricamente (in maniera del tutto errata), tranquilla".

Secondo le due organizzazioni sindacali, "il reparto prevenzione crimine Basilicata deve essere considerato una risorsa in virtù del contributo che offro proprio al controllo del territorio".