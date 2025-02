Il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha convocato oggi un incontro sul tema della Biblioteca “Tommaso Stigliani” di Matera, punto di riferimento culturale per l’intera comunità, fondata nel 1933 e intitolata all’illustre letterato e giurista materano. Il suo è un vasto patrimonio librario con migliaia di volumi tra cui preziosi testi antichi, manoscritti e documenti che riguardano la storia e la cultura lucana.







Bardi ha promosso l’incontro con l’obiettivo di delineare una pronunciata valorizzazione della biblioteca anche con il supporto dell’Università degli studi della Basilicata nell’ottica di dare maggiore stabilità e continuità operativa alla struttura. E’ questo il punto di partenza di un’interlocuzione cominciata oggi e che si svilupperà a breve per definire nel dettaglio tutti gli aspetti di una sinergia tra Regione, Provincia di Matera e Università, unite da una visione strategica di supporto istituzionale per far sì che la Biblioteca Stigliani esprima appieno le sue potenzialità di polo culturale e accademico.







Soddisfatto il Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, presente alla riunione di oggi, che sottolinea l’importanza dell’incontro “finalizzato a strutturare meglio le esigenze e il futuro della Biblioteca attraverso una stretta collaborazione con Regione e ateneo lucano”.







All’evento di questa mattina sono intervenuti, oltre al Presidente della Provincia di Matera Mancini, il Capo di Gabinetto della Regione, Gianpiero Perri, il Direttore generale Unibas, Marco Porzionato, il Direttore della Biblioteca centrale di ateneo, Alessandro Di Muro, il dirigente dell’area Patrimonio edilizio e servizi informatici Unibas, Pierluigi Lavella, il segretario generale della Provincia di Matera, Mariangela Ettorre, e il bibliotecario Giuseppe Miccolis.