Incontro in videoconferenza, questa mattina, tra i rappresentanti di Regione Basilicata, Rete Ferroviaria Italiana, Trenitalia e Regione Puglia. All’ordine del giorno, il ripristino della linea ferroviaria Gioia del Colle-Rocchetta Sant’Antonio, che per un tratto attraversa la Basilicata. Il progetto a cui si sta lavorando è quello del passaggio dei treni storici per alimentare le visite su un’area interna che può mostrare bellezze paesaggistiche di pregio e offrire un’esperienza di viaggio come momento integrante di vacanze o escursioni.



“Su questa direttrice, la nostra Regione per il momento è interessata con le stazioni di Palazzo San Gervasio, Venosa e Rapolla, che rappresentano una finestra sull’area nord del territorio lucano con potenzialità turistiche da alimentare attraverso nuove possibilità di incontro con il desiderio di visitare la Basilicata autentica. L’obiettivo è di ampliarle.”. Lo ha dichiarato il vicepresidente e assessore alle Infrastrutture e ai Trasporti della Regione Basilicata, Pasquale Pepe, che ha partecipato alla videoconferenza.



“Abbiamo garantito la nostra adesione – ha continuato Pepe – perché riteniamo che qualsiasi infrastruttura, anche se ritenuta di secondo piano, abbia una storia da raccontare nel contesto paesaggistico, ambientale e periurbano che attraversa. Il progetto prevede la riqualificazione delle stazioni ferroviarie e questo è un valore aggiunto perché ci dà la possibilità di poter valorizzare strutture altrimenti abbandonate e destinate al decadimento strutturale. Qui, invece, è transitata l’umanità di un’epoca non troppo lontana che va riscoperta attraverso le esperienze di viaggio e anche attraverso eventi che potranno essere organizzati da enti e associazioni locali che potranno proporre momenti di rievocazione storica e culturale per finalità turistiche”.



Intanto, prima dell’estate, ci sarà un evento inaugurale del progetto che vedrà la partecipazione dei partner promotori.



“Su questa stessa linea – ha concluso Pepe – solo pochi giorni fa abbiamo fatto transitare due treni diagnostici che hanno potuto raggiungere l’area di Jesce a Matera, alimentando l’indotto industriale con una importante commessa per la Mermec che adeguerà tecnologicamente i convogli di Rfi. Con la valorizzazione della tratta Gioia Del Colle-Rocchetta Sant’Antonio bisognerà coinvolgere, dal punto di vista prettamente turistico, la Presidenza della Giunta e l’Apt”.