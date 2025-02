La terza commissione consiliare permanente, presieduta da Leone (FI), si è occupata oggi di questioni inerenti la gestione degli accessi carrabili su strade pubbliche rispetto alla sicurezza della circolazione, le procedure di evidenza pubblica relativa ai chioschi da assegnare sul lungomare di Nova Siri, e di edilizia residenziale pubblica.



Rispetto al primo punto all’ordine del giorno, che si concentrava sull’accesso alla “Masseria Crisci”, un fabbricato del demanio irriguo, di pregevole fattura che sorge nell’area del Pertusillo, in completo stato di abbandono, e sull’accesso ad alcune attività private dell’area artigianale del comune di Grumento Nova, sono stati auditi i funzionari dell’ANAS Bochicchio e Dipierri, il dirigente dell’Agenzia del Demanio di Puglia e Basilicata, Ferrara, i sindaci di Montemurro e Grumento Nova, Senatro Di Leo e Antonio Maria Imperatrice. E’ seguito un articolato dibattito, nel quale sono intervenuti oltre ai tecnici di Anas e Agenzia del Demanio, il Direttore generale della Direzione generale regionale Infrastrutture e Mobilita, Antonio Altomonte, e i consiglieri Lacorazza e Aliandro. Il presidente Leone, su suggerimento di Lacorazza, ha comunicato che la Commissione chiederà al direttore generale della Regione Basilicata, Michele Busciolano di istituitre un tavolo tecnico, che possa riunire Anas, Demanio e Sindaci delle aree interessate al fine di fare sintesi e trovare una soluzione alla questione, con l’impegno di aggiornare i consiglieri sull’esito della riunione.



Successivamnte si è discusso di procedure di evidenza pubblica relativa ai chioschi da assegnare sul lungomare di Nova Siri con audizione del sindaco di Nova Siri, Antonio Mele e di Policoro, Enrico Bianco e del Direttore generale della Direzione generale regionale Infrastrutture e Mobilita, Antonio Altomonte. Partendo dalla legge n.166/2024, di conversione del D.L. 16 settembre 2024 n.131, con la quale sono state introdotte sostanziali e importanti novità per la regolamentazione delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l’esercizio di attività turistico-ricreative e sportive, citata dal Dg Altomonte, si è discusso in merito alla competenza nella gestione e nella manutenzione dei chioschi. Oltre al presidente Leone che ha invitato a lavorare per individuare possibili soluzioni, è intervenuto il consigliere Lacorazza.























La Commissione ha, poi, preso in esame la proposta di legge n. 53/2025, d’iniziativa dei consiglieri Morea e Pittella “Disposizioni in ordine all’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica”. La proposta, ha precisato il consigliere Morea, nasce dall’esigenza di garantire un aiuto immediato a nuclei familiari, alle giovani coppie anche con prole, che per motivi connessi alla crisi economica, ovvero a causa della perdita del lavoro o per motivi di straordinarietà, non hanno un alloggio, e che, per i medesimi motivi, non possono attendere i tempi amministrativi dell’assegnazione e/o della partecipazione a procedure di evidenza ai fini del riconoscimento. La Pdl, ha affermato il consigliere, risponde alla ratio di voler affrontare e dare un immediato aiuto a chi, per motivi non prevedibili, versa in stato di bisogno. Il proponente ha annunciato la presentazione di un emendamento teso a restringere il campo di applicazione della norma rispetto ad eventi di particolare urgenza e manifestato l’opportunità di programmare alcune audizioni. Sono intervenuti i consiglieri Marrese e Lacorazza.



I lavori sono poi proseguiti con la discussione sulla proposta di legge n. 44/2025 ‘Modifica della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 24 - Emergenza abitativa del quartiere Bucaletto a Potenza”, di iniziativa del consigliere Piero Lacorazza, il quale ha illustrato ai commissari alcuni emendamenti ed ha evidenziato la necessità di audire, in una delle prossime sedute, l’Ater e il Comune di Potenza. Con lo strumento legislativo, modificando e integrando la L.R. n.24/2007, si mira a migliorare l'efficienza e l’equità nella gestione dell'edilizia residenziale pubblica (ERP) in Basilicata, consentendo ai Comuni (incluso Potenza) di riservare fino al 20% degli alloggi ERP annualmente assegnati per risolvere situazioni abitative che rappresentano un’aberrazione del diritto di cittadinanza; permettere alla Regione su proposta dei Comuni, in collaborazione con Ater, di promuovere programmi speciali per mobilità e/o assegnazione di alloggi realizzati con fondi PNRR, PNC e PINQUA; garantire la sistemazione di nuclei familiari in situazioni di grave necessità abitativa o esigenze locali; introdurre soluzioni di sistemazioni provvisorie per un massimo di tre anni, derogando ai requisiti di accesso all'ERP per rispettare i tempi dei programmi di rigenerazione urbana. Inoltre, si intende estendere la disciplina dei canoni di locazione, parametrati al reddito agli assegnatari di prefabbricati, in particolare nel quartiere Bucaletto. Il canone sarà calcolato in base all'ISEE, con un tetto massimo di €1,20/m² al mese, adeguabile secondo l'indice ISTAT, considerando la natura e le condizioni degli alloggi. Queste modifiche, si legge nella relazione che accompagna la Pdl, puntano a garantire maggiore flessibilità nella gestione degli alloggi ERP, a migliorare le condizioni abitative e a rispettare le tempistiche dei programmi di rigenerazione finanziati.



La Commissione si è poi occupata della proposta di legge n. 48/2025 recante ‘Modifiche alla Legge Regionale 25/2009 - Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente”, di iniziativa dei consiglieri Roberto Cifarelli, Nicola Massimo Morea e Marcello Pittella. La proposta di modifica, ha affermato il consigliere Cifarelli, nasce dall’esigenza di adeguare aspetti della normativa alle intervenute modifiche di settore nonché di valorizzare il patrimonio territoriale per uno sviluppo regionale sostenibile e durevole. “La suddetta esigenza, si legge nella relazione, fa il paio con la volontà di promuovere misure per il sostegno al settore edilizio attraverso interventi straordinari finalizzati a migliorare la qualità e la sicurezza del patrimonio edilizio esistente, nonché di favorire il risparmio energetico e l’utilizzo di fonti di energia alternativa rinnovabili nonché ridurre il consumo dei suoli attraverso il riuso del patrimonio edilizio esistente ed incentivando le aree urbane degradate”. La vicepresidente della Commissione, Viviana Verri, su richiesta del consigliere Morea di ascoltare i soggetti interessati al fine di avere una visione a 360 gradi sull’argomento, ha informato i commissari che si procederà a programmare le audizioni. Il consigliere Lacorazza ha chiesto di sottoscrivere la Pdl.



L’ultimo punto oggetto di esame da parte della Commissione ha riguardato la proposta di legge n. 49/2025 recante ‘Modifiche al comma 3 sexties art 2 Legge Regionale 25/2009 - Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente” di iniziativa dei Consiglieri: Nicola Massimo Morea, Marcello Pittella. Considerata l’attinenza delle tematiche trattate nelle proposte di legge 48 e 49, Morea ha suggerito di considerare un'integrazione tra le due, al fine di creare un testo più coerente e completo e di audire Ance, gli Ordini professionali di ingegneri e architetti della provincia di Potenza, Confapi e Confartigianato.



Hanno partecipato ai lavori, oltre al Presidente Leone (FdI), i consiglieri Fanelli (Lega), Lacorazza (Pd), Bochicchio (Avs-Psi-LBp), Verri (M5s), Morea (Azione) e Marrese (Bd) e Cifarelli (Pd).