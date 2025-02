Un nuovo capitolo si apre per Forza Italia a Bernalda con l’elezione di Danilo Viggiano a segretario cittadino del partito. Un momento significativo per la comunità forzista locale, che ha visto la partecipazione di autorevoli rappresentanti istituzionali e politici, a testimonianza dell’attenzione del partito per il territorio e per il rafforzamento della sua presenza in Basilicata. Durante il congresso cittadino erano presenti il Ministro per le Riforme Istituzionali e la semplificazione normativa, nonchè Coordinatrice Regionale di Forza Italia Basilicata, Maria Elisabetta Alberti Casellati, l’Assessore Regionale Franco Cupparo, il Consigliere Regionale Michele Casino, oltre ai i Consiglieri Provinciali Nunzio Gallotta e Giuseppe Maiuri. Una presenza istituzionale di grande rilievo che conferma il forte impegno del partito nel sostenere una classe dirigente capace e radicata nel territorio. Il Segretario Provinciale di Forza Italia Matera, Gianluca Modarelli, ha espresso soddisfazione per l’elezione di Danilo Viggiano, sottolineando il valore della sua energia e il suo entusiasmo nel guidare Forza Italia a Bernalda. “Con Danilo Viggiano – ha dichiarato Modarelli – Forza Italia prosegue il suo percorso di crescita e consolidamento sul territorio. Sono certo che saprà interpretare al meglio le esigenze dei cittadini e rappresentare con determinazione i valori e le idee del nostro partito. Un ringraziamento speciale va a Francesco Salluce, per il lavoro svolto in questi anni alla guida del coordinamento cittadino con impegno e dedizione”.