La Città di Lauria, attraverso il suo Sindaco Gianni Pittella, esprime il più convinto e caloroso sostegno alla candidatura di Aliano come Capitale Italiana della Cultura 2027. «A nome della comunità che mi onoro di rappresentare – dichiara il Sindaco – desidero ribadire l’ammirazione e la stima che nutriamo per Aliano, autentico scrigno di tesori culturali, storie e tradizioni che brillano per unicità nel panorama nazionale. Auspichiamo che questa splendida cittadina possa raggiungere il traguardo di Capitale Italiana della Cultura, con un successo che risulterebbe essere un trionfo per l’intera Basilicata». Il Sindaco Pittella sottolinea come la vittoria di Aliano andrebbe a valorizzare ulteriormente l’immagine di una terra ricca di identità e potenzialità: «Questa candidatura racconta una Basilicata viva, accogliente e proiettata verso un altrove possibile, in cui le radici storiche e culturali diventano volano di sviluppo. Vogliamo dunque manifestare tutta la nostra vicinanza a un borgo che ha saputo dimostrare, con il Dossier “Aliano, Terra dell’Altrove”, il coraggio di puntare sulla cultura come motore di riscatto». Il Comune di Lauria, come sono convinto tante altre amministrazioni lucane, seguirà con emozione l’audizione pubblica presso il Ministero della Cultura, certo che Aliano saprà trasmettere alla Giuria il fervore e la passione che contraddistinguono la sua proposta. «Che sia un successo da condividere – conclude il Sindaco – con tutte le persone, gli enti e le istituzioni che stanno credendo in questo ambizioso progetto, per proiettare la Basilicata verso nuovi orizzonti di crescita e notorietà».