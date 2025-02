In vista dell’audizione pubblica del dossier “Aliano, Terra dell’Altrove” in programma martedì 25 febbraio alle 10.15 presso il Ministero della Cultura, il Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, conferma la propria presenza per sostenere la candidatura di Aliano al titolo di Capitale Italiana della Cultura 2027.

«La candidatura di Aliano – ha commentato Mancini – rappresenta un’occasione straordinaria per tutta la Basilicata e, in particolare, per l’area materana, da sempre vocata all’innovazione culturale e alla promozione del nostro patrimonio storico e paesaggistico. Il progetto di Aliano, con la sua visione ampia e partecipata, è la dimostrazione che i piccoli centri possono diventare veri e propri laboratori di sviluppo.

Essere presenti all’audizione significa ribadire il sostegno convinto di tutta la Provincia: in questo appuntamento decisivo, vogliamo far sentire la vicinanza delle istituzioni e di tutte le comunità del materano, pronte a far rete per favorire uno sviluppo culturale e turistico che possa beneficiare l’intero territorio. A tutti coloro che hanno lavorato con impegno e passione a questo dossier rivolgo il mio più caloroso in bocca al lupo, auspicando che Aliano possa conquistare con merito il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2027».