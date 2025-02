Domani, 24 febbraio 2025, a Villa d’Agri il governo regionale incontra medici e operatori sanitari dell’ospedale “San Pio da Pietrelcina” per un confronto sullo sviluppo del nosocomio e, in generale, sull’assetto sanitario sul territorio. L’evento è organizzato in occasione del finanziamento dei lavori di completamento del nuovo padiglione: l’intervento, possibile grazie al finanziamento di 11 milioni di euro nell’ambito dell’Accordo per la Coesione tra il Governo e la Regione Basilicata (Risorse FSC 2021-2027), consentirà la realizzazione del nuovo gruppo operatorio, dei reparti di Medicina-Pneumologia, di Chirurgia Generale, di Oculistica, di Pediatria e di Ortopedia per un totale di 108 posti letto.



Interverranno il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, gli assessori regionali alla Salute e al Pnrr, Cosimo Latronico, e alle Politiche agricole, Carmine Cicala. Sarà presente anche il direttore generale dell’Azienda ospedaliera San Carlo di Potenza, Giuseppe Spera.



L’incontro è previsto alle 11.