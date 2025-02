Da tempo sia la stampa locale che alcune associazioni ambientaliste segnalano problematiche ambientali legate a presunti smaltimenti illeciti dei liquami prodotti da aziende zootecniche operanti nell’agro metapontino e, in particolare, nel territorio di Scanzano Jonico. A conferma delle criticità segnalate, recenti controlli delle autorità competenti hanno riscontrato irregolarità riguardo alla carenza del p.u.a, ovvero del piano di utilizzo agronomico delle deiezioni zootecniche spandibili, nonché riguardo alle autorizzazioni urbanistiche dei manufatti aziendali. Una situazione allarmante che rischia di mettere in pericolo un territorio, quello del metapontino, a forte vocazione turistica e agroalimentare e che necessita di un’azione congiunta tra forze dell’ordine e dipartimenti regionali sia in termini di controllo e repressione che di prevenzione e pianificazione.



Di qui la decisione di presentare un’interrogazione urgente che invita la Giunta e l’assessore competente ad intraprendere azioni concrete a tutela della salute, dell’ ambiente e della filiera agroalimentare, al fine di scongiurare che simili episodi si possano verificare anche in altre aree del territorio lucano.





Viviana Verri - Consigliera regionale M5S Basilicata