L’Associazione Gian Franco Lupo ha donato un Holter Doppler Transcranico all’Unità Operativa Complessa di Medicina Interna dell’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera. Questo dispositivo innovativo consente il monitoraggio continuo della formazione di microemboli, contribuendo alla prevenzione dell’ictus cerebrale ischemico.



Alla cerimonia di consegna è intervenuto l’assessore regionale alla Salute e alle Politiche della Persona, Cosimo Latronico, che ha espresso profonda gratitudine verso l’Associazione Gian Franco Lupo, il suo presidente Michele Lupo, i volontari e tutti coloro che, con il loro impegno, contribuiscono a rafforzare la sanità del territorio attraverso la solidarietà e il sostegno concreto.



“Questo gesto di generosità si unisce al ricordo del dottor Michele Musillo - ha sottolineato Latronico – medico di medicina generale a Pomarico, esempio di professionalità e dedizione alla cura delle persone. La donazione rappresenta un passo significativo nel miglioramento della qualità dell’assistenza ai pazienti e testimonia l’importanza della collaborazione tra associazioni e istituzioni sanitarie per il benessere della comunità”.



L’assessore ha evidenziato come tali iniziative siano fondamentali per potenziare le risorse sanitarie locali e garantire servizi sempre più efficienti e all’avanguardia. Ha inoltre ribadito l’impegno della Regione Basilicata nel sostenere e promuovere tali collaborazioni, riconoscendo il valore aggiunto che apportano al sistema sanitario regionale.



“La donazione dell’Holter Doppler Transcranico rappresenta un esempio concreto di come la sinergia tra il settore pubblico e le realtà associative possa tradursi in benefici tangibili per la salute dei cittadini, rafforzando la rete di servizi e l’efficacia delle diagnosi e dei trattamenti”, ha concluso Latronico.