Messaggio di cordoglio del Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.



“Profondamente addolorato per la tragica scomparsa di Francesco Occhiuto, desidero esprimere la mia più sincera vicinanza al senatore Mario Occhiuto e a tutta la sua famiglia in questo momento di immenso dolore.



La perdita di un figlio è un evento devastante che colpisce nel profondo e lascia un vuoto incolmabile. A nome della Giunta e dell’intera comunità lucana, porgo le più sentite condoglianze, unendomi al cordoglio di chi sta soffrendo per questa drammatica perdita. Che il calore dell’affetto dei cari possa essere di conforto in questo momento così difficile”.