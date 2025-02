“Congratulazioni a Antonio Braia per la riconferma da parte dell’Assemblea dei soci alla guida del Cluster Lucano dell’Automotive – Fabbrica Intelligente per il triennio 2025 – 2027. Braia, presidente del gruppo Brecav, è presidente vicario di Confindustria Basilicata e componente del Consiglio Direttivo del Cluster Nazionale Fabbrica Intelligente”.



Lo dice il Segretario Provinciale dell’Ugl Matera, Pino Giordano per il quale, “auguri per l’elezione a presidente, al rinnovato Consiglio Direttivo e Comitato Tecnico Scientifico. Con la nuova elezione di Braia, imprenditore attento, che si è distinto in questi anni per l’impegno verso il mondo produttivo regionale e italiano con esperienza e competenza, l’Ugl Matera è certa di continuare a lavorare insieme a Confindustria, come fatto in questi anni, in un’ottica di integrazione delle azioni a tutela delle imprese, dell’occupazione e, ognuno per la sua competenza, per lo sviluppo dei settori nei quali operiamo, pilastri dell’intera economia del nostro territorio. Siamo convinti che la collaborazione tra Ugl Matera e Confindustria continuerà ad essere solida e proficua, ponendo in essere strategie condivise per affrontare le questioni urgenti del mondo imprenditoriale, nuove opportunità per lo sviluppo economico e sociale, non solo nella provincia di Matera ma in tutto il territorio regionale. Come sindacato, abbiamo sempre apprezzato le iniziative messe in campo da Braia aventi come scopo far conoscere servizi innovativi volti a migliorare la produttività delle imprese e permettere alle pubbliche amministrazioni, di offrire prestazioni sempre più efficienti ai cittadini dove lo scopo è quello di presentare servizi per accogliere le giuste sfide per la mobilità sostenibile e la transizione digitale: soprattutto, intercettando e valorizzando le tante opportunità che il mercato offre. Anche grazie agli strumenti attivati dalla Regione Basilicata e ai fondi nazionali ed europei potremo dare continuità e ulteriormente rafforzare nuove progettualità e attività oriente al mondo dell’innovazione. Come Ugl Matera saremo sempre attivi a supporto di quelle sfide del Cluster Automotive Fabbrica Intelligente, vedendoci in sintonia, ritenendo che – conclude Giordano - vada sempre promossa l’innovazione partendo dal mondo della scuola, formando prima i docenti e a cascata gli studenti degli istituti di ogni ordine e grado sui progetti formativi, eventi che affrontino la transizione digitale e creare sinergie in modo da indirizzare le risorse sul fronte della produzione sempre nell’ottica collaborativa, partecipativa e propositiva che distingue e ne fa da biglietto da visita dell’intera O.S. Ugl”.