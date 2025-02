Il tema del dimensionamento scolastico continua a tenere banco, specie dopo l’annuncio del presidente della IV commissione consiliare regionale, Nicola Morea, su una possibile deroga del 2,5% che consentirebbe di recuperare due delle tre dirigenze soppresse all’esito del nuovo piano approvato dalla Regione Basilicata.

Il Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, ha chiesto che l’eventuale deroga venga “equamente applicata su tutto il territorio regionale sì da tutelare entrambi i territori provinciali” anche perché, ha sottolineato Mancini, già “con la delibera 40-24 il Consiglio provinciale di Matera aveva espresso all’unanimità netta contrarietà all’applicazione dei principi previsti dal Governo sul dimensionamento, chiedendo di confermare le 28 dirigenze esistenti.



Di fatto, dunque già a dicembre, dopo aver acquisito le proposte di istituzioni scolastiche, comuni e parti sociali, come Ente avevamo chiesto una deroga alle linee guida. Ora che torna a parlarsi di deroga al piano di dimensionamento, che per la Basilicata si tradurrebbe nel recupero di due delle tre dirigenze sacrificate, il nostro auspicio è che si facciano le giuste valutazioni tenendo conto di tutti i fattori, ivi compresi quelli territoriali e, quindi, che le due dirigenze salvate siano una per la provincia di Potenza e l’altra per quella di Matera.



Diversamente, si porrebbe in essere un’evidente disparità di trattamento e una chiara, quanto ingiustificata, penalizzazione del territorio provinciale di Matera”.