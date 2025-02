Oggi il Segretario Generale UIL Basilicata Vincenzo Tortorelli ha partecipato a Melfi ad un’iniziativa organizzata dal Movimento5Stelle lucano con la presenza di Giuseppe Conte, già Presidente del Consiglio, con cui si è discusso sul futuro dello stabilimento, nodo strategico per l’industria automobilistica italiana.



L’incontro con la presenza dell’On. Lomuti ha permesso di approfondire le preoccupazioni legate alle prospettive occupazionali e produttive del sito di Melfi, alla luce delle recenti scelte aziendali di Stellantis. Il leader della UIL lucana ha ribadito a Conte, nel percorso avviato con la UILM e le segreterie di CGIL e CISL, la necessità di dare risposte alla rassegnazione delle lavoratrici e dei lavoratori, chiedendo garanzie su investimenti, modelli produttivi e livelli occupazionali, in un contesto in cui la transizione verso l’elettrico impone scelte strategiche chiare e condivise.



La battaglia per la tutela dei lavoratori di Stellantis e dell’intero comparto ed indotto dell’automotive prosegue, con l’obiettivo di garantire sviluppo e stabilità occupazionale per il territorio.