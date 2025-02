Mentre si attende che il dipartimento regionale agricoltura mantenga gli impegni politici assunti, nella passata legislatura, a sostegno del comparto a causa del caro gasolio, energia e siccità, il comune di Stigliano - su proposta dell'assessore comunale agricoltura di Italia Viva Pietro Rasulo - concederà un contributo una tantum di 0.15 euro/litro sul costo carburante agricolo utilizzato dagli agricoltori del comune nell’anno 2023. Un piccolo ma emblematico esempio di attenzione verso agricoltori in difficoltà.



Sono state presentate alcune iniziative nel corso di un confronto pubblico promosso da Italia Viva con gli assessori Pietro Rasulo e Giovanni Petraglia. Scade infatti il 28 febbraio prossimo il termine per presentare la richiesta al Bando emesso dal comune di Stigliano, a cui hanno aderito già circa 100 aziende agricole del territorio.



All'iniziativa che avrebbe dovuto mettere in campo la Regione Basilicata e il dipartimento agricoltura, mantenendo l'impegno assunto con la mozione al Consiglio Regionale nella passata legislatura, si sostituisce l’amministrazione del Sindaco Micucci nell’ambito delle disponibilità economiche esistenti.



Nell'incontro, molto partecipato, tenutosi giovedì scorso nella sala Zanardelli alla presenza del Sindaco Micucci, moderato da Rocco Santo dell'associazione Croce Bianca, sono state presentate alcune misure messe in campo a sostegno del comparto agricolo comunale e gli investimenti in corso e da effettuare su infrastrutture idriche e viabilità rurale.



Completata, dopo oltre 30 anni di attesa, la riqualificazione di 12 km di condotta idrica rurale a Carpinello, sul cui tratto dai prossimi giorni sarà possibile prenotare le prime forniture ed effettuare i primi allacci. Presto sarà pronto un nuovo progett oper l’estendimento della stessa rete, presupposto per completare il tratto esistente di altri 10 km circa sino a raggiungere la località di Gannano.



Di rilievo è anche l’impegno annunciato dall’assessore Giovanni Petraglia: il sostegno per organizzare un grande evento di livello regionale per celebrare le Deco di Stigliano insieme a quelli esistenti nei comuni di Basilicata.



Continueremo come Italia Viva a lottare per migliorare le politiche regionali e locali, a dare il nostro contributo nel solco tracciato, sperando che il governo nazionale e regionale possano intensificare il sostegno agli agricoltori a partire dal contenimento dei costi di produzione, della tutela del reddito e degli investimenti sulle infrastrutture idriche e della viabilità rurale, assolutamente insufficienti.