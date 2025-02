“L’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto nazionale del settore elettrico è un risultato importante che tutela il potere d’acquisto delle lavoratrici e dei lavoratori, e garantisce nuove opportunità di crescita professionale”. Lo sostengono la segretaria generale della Uiltec, Daniela Piras e il segretario regionale Uiltec Giuseppe Martino



“L’accordo prevede 312 euro di aumento complessivo nel triennio 2025-2027, distribuito in quattro tranche, e il rafforzamento del welfare contrattuale. Tra le novità - hanno proseguito - c’è anche la riduzione dell’orario di lavoro, che garantisce tre mezze giornate annue aggiuntive, e un incremento delle ore di formazione individuale. Viene poi introdotto un confronto obbligatorio a livello aziendale sull’Intelligenza Artificiale, un tema cruciale per il futuro del settore”.



“Inoltre - hanno precisato Piras e Martino- per le aziende si stabilisce l’obbligo contrattuale di comunicare le deleghe sindacali, con l’obiettivo di garantire una misurazione e certificazione della rappresentanza dei lavoratori. Migliorano le condizioni per i neoassunti in termini di ferie e previdenza complementare, le misure di sostegno alla genitorialità e aumenta il periodo di conservazione del posto di lavoro per i lavoratori con disabilità. L’aspettativa retribuita per le vittime di violenza di genere raddoppia, passando da 6 a 12 mesi”.



L’intesa coinvolge circa 60mila lavoratrici e lavoratori ed è stata sottoscritta dalle organizzazioni sindacali Filctem Cgil, Flaei Cisl e Uiltec Uil, oltre che dalle principali associazioni datoriali e aziende del settore. Ora l’accordo sarà sottoposto al voto nelle assemblee aziendali.



“Questo rinnovo - hanno concluso i dirigenti Uiltec - rappresenta un passo avanti concreto, che dimostra come le relazioni industriali possano portare a miglioramenti reali per le lavoratrici e i lavoratori. È un risultato positivo per il settore e per le persone che vi operano ogni giorno, con aumenti salariali che permetteranno di affrontare l’inflazione di questi anni. Continueremo a vigilare sulla sua piena applicazione”