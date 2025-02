Questa mattina, a Scanzano Jonico, si è svolta l’elezione del nuovo direttivo cittadino di Forza Italia. Alla guida del coordinamento locale è stata eletta Maria Giovanna Merlo, che sarà affiancata da un gruppo di dirigenti motivati e pronti a lavorare per il bene della comunità.

Come segretario provinciale di Forza Italia Matera, rivolgo a Maria Giovanna Merlo e a tutto il suo direttivo le mie più sincere congratulazioni. La loro elezione rappresenta un ulteriore passo avanti per il radicamento del nostro partito sul territorio e per il rilancio di un’azione politica concreta e vicina ai cittadini.



Forza Italia conferma il proprio impegno per Scanzano Jonico, puntando su una politica fatta di ascolto, proposte e soluzioni per lo sviluppo economico e sociale della città. Sono certo che il nuovo coordinamento saprà interpretare al meglio le esigenze della comunità e tradurle in azioni efficaci.



Auguro buon lavoro alla nuova segretaria cittadina e a tutto il direttivo, con la certezza che insieme costruiremo un futuro migliore per Scanzano Jonico e per tutta la provincia di Matera.