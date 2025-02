Il rapporto pubblicato dallo Svimez evidenzia le difficoltà attuative nella realizzazione delle opere pubbliche e che gli incresciosi ritardi accumulati dalla Regione Basilicata nello stato di attuazione del PNRR possono inficiare le prospettive di sviluppo della comunità lucana.



Da questo rapporto emerge che al 31/12/2024 la Regione Basilicata ha avviato cantieri per opere pubbliche per 18 milioni di euro, vale a dire solo il 21,8% delle risorse ricevute, a fronte di una media nazionale del 64% e di quella del Mezzogiorno che si attesta sul 50%.



“Sono impietosi i dati sulla cantierizzazione e sull’utilizzo dei fondi del PNRR ricevuti dalla Regione Basilicata, siamo al penultimo posto in tutta Italia con un ritardo enorme rispetto a tutte le altre regioni del Sud.



Al contrario dei gravi ritardi registrati nell’esecuzione delle opere direttamente in capo alla Regione Basilicata, i Comuni lucani si stanno positivamente distinguendo per l’avvio di progetti per 176 milioni, pari al 65,8% delle risorse messe loro a disposizione.



Ciò dimostra che con una programmazione, una gestione attenta e un indirizzo politico certo si poteva e si può fare meglio del pessimo risultato dell’ente Regione Basilicata.



Il PNRR sarebbe stata una grande opportunità per la nostra regione ma questi dati certificano il fallimento della Governance del primo Governo Bardi, poiché gli incresciosi ritardi accumulati dalla Regione Basilicata nello stato di attuazione del PNRR penalizzano fortemente le prospettive e le speranze di sviluppo della comunità lucana.



Soprattutto in Basilicata si registrano i ritardi più preoccupanti nella realizzazione dei lavori riguardanti il comparto della sanità, con particolare riferimento alle misure orientate al rafforzamento della sanità di prossimità dove invece ci sarebbe più bisogno di investimenti per la salute dei cittadini.



Un’occasione persa perché a causa di questi ritardi potrebbe essere varata una nuova riprogrammazione dei fondi PNRR sottraendoli al riequilibrio territoriale infrastrutturale e indirizzandoli magari verso altre tipologie d’intervento.



Per questi motivi ho presentato un’interrogazione al Presidente Bardi per chiedere quali iniziative urgenti ha intenzione di prendere per rimediare a questi gravi ritardi che ricadono sui cittadini che vengono privati di servizi e assistenza, e quali azioni intende porre in essere per imprimere un’accelerazione all’attuazione degli interventi del PNRR ed evitare la perdita di finanziamenti già stanziati, soprattutto in settori cruciali e strategici, come la sanità, ove maggiormente si avverte la necessità di investimenti.



Continueremo a vigilare e impegnarci affinché questa opportunità sia sfruttara nell' interesse dei cittadini e non sprecata per ritardi e mancanza di visione politica.”



Dichiara il Capogruppo Consiliare in Regione Basilicata Piero Marrese.