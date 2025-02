È in corso a Potenza il XII congresso regionale della Fim Cisl. Riuniti al Park Hotel 80 delegati in rappresentanza di 2.650 iscritti alla federazione che saranno chiamati ad eleggere gli organi dirigenti del sindacato per il prossimo quadriennio. Aprendo i lavori, il segretario generale Gerardo Evangelista ha tracciato un bilancio del lavoro svolto in questi anni evidenziando le molte criticità che sta attraversando il comparto metalmeccanico lucano, a partire dalla crisi del polo automotive di Melfi. «Crisi geopolitiche, transizione ecologica, digitalizzazione e trasformazioni industriali stanno ridefinendo il mondo del lavoro e, in particolare, il settore metalmeccanico, alle prese con un vero e proprio salto di paradigma: dall’economia basata sulle fonti fossili all’economia fondata sulle terre rare. La nostra regione, con la presenza di un polo strategico come Stellantis a San Nicola di Melfi, è al centro di queste trasformazioni. Dunque, oggi più che mai, serve un sindacato forte, innovativo e partecipativo, capace di affrontare le sfide del futuro e garantire ai lavoratori diritti, tutele e nuove opportunità». Evangelista ha rimarcato che «la transizione ecologica è la sfida del nostro tempo, un processo inevitabile e necessario per ridurre le emissioni di CO₂, contrastare il cambiamento climatico e costruire un modello di sviluppo più sostenibile. Tuttavia, questa transizione non può avvenire sulle spalle dei lavoratori, con la perdita di posti di lavoro o con la chiusura di stabilimenti strategici. La crisi del settore automotive necessita di risposte incisive anche a livello europeo. Proprio per questo lo scorso 5 febbraio siamo stati a Bruxelles per partecipare alla manifestazione dei metalmeccanici del settore automotive organizzata da IndustriAll Europe. Con la stessa determinazione e attenzione, vogliamo lavorare per difendere l’occupazione nelle numerose aziende metalmeccaniche della Basilicata e per dotare le aree industriali della regione di una governance capace di attrarre nuovi investimenti produttivi e attivare nuove opportunità occupazionali, soprattutto per i giovani diplomati e laureati».