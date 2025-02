Con la morte di Paolo Laguardia va via un altro pezzo di storia della nostra Basilicata. Sempre disponibile con tutti, lucido nelle analisi, lungimirante con le sue idee e posizioni anche politiche. Ha operato sempre in prima linea con e per le imprese, in particolar modo per il mondo della cooperazione per il quale ha rappresentato la Basilicata a livelli nazionali, come Presidente regionale e dirigente della Legacoop. La sua improvvisa scomparsa lascia un vuoto importante anche nella politica regionale, per la quale ha saputo essere un interlocutore fondamentale nella stagione storica di "Pensiamo Basilicata", esperienza fondamentale di sintesi delle istanze del mondo delle imprese lucane che tanta positività ha generato, in quegli anni, per la nostra comunità. A Paolo un grande grazie per quello che ha dato alla nostra regione e alla famiglia un abbraccio sincero da chi lo ha voluto bene per davvero per la sua grande umanità e per il rispetto nei nostri confronti sempre dimostrato e ricambiato. Buon viaggio caro amico Paolo.







Luca Braia e Maria Antezza