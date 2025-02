"Mi è dispiaciuto molto leggere il comunicato dei consiglieri di minoranza della Provincia di Potenza dal momento che, pur di provare a fare il bene dei cittadini, li ho sempre coinvolti, ascoltati e ho ragionato con loro in maniera costruttiva. Mi dispiace ancor di più perché parlano di questioni evidentemente false per cui fino ad oggi non hanno mai avanzato eccezioni o perplessità nelle tante interlocuzioni che costantemente hanno contraddistinto i nostri rapporti. Ammetto che non mi aspettavo questo “mare di falsità” da parte di coloro che rivestono ruoli istituzionali. Per quanto mi riguarda, la lealtà, al di là delle legittime posizioni politiche di ognuno, è un valore troppo importante.



Prendo atto che hanno ricevuto un “ordine superiore” che probabilmente ha come obiettivo quello di provare a ridimensionare il buon lavoro che la Provincia di Potenza sta provando a portare avanti, nonostante le evidenti difficoltà; ordine superiore che, purtroppo, ridimensiona ancora di più il loro ruolo.



Per ragioni di trasparenza e al fine di evitare sterili strumentalizzazioni, ritengo utile fornire dei chiarimenti che riguardano le mie ultime scelte nella Provincia di Potenza; anche perché, su certi temi, non accetto lezioni morali o di opportunità da nessuno!



Partiamo dal nuovo Direttore Generale, una premessa importante: la nomina non genererà nessun costo in più per la Provincia di Potenza. Ad invarianza di spesa avremo una professionalità in più che potrà dare ulteriore impulso alle attività dell’Ente. Parte della spesa sarà coperta mediante l’indennità aggiuntiva, in precedenza, già assegnata ed acquisita (fino ad oggi) dall’attuale segretario generale per l’espletamento delle mansioni sostitutive del direttore. Inoltre, nella Provincia di Potenza, anche a seguito dei pensionamenti, risultano scoperte diverse posizioni da Dirigente che, in parte, saranno coperte “ad interim”, anche dal nuovo Direttore. Significa che i costi per l’assunzione del nuovo Dg si compenseranno con l’indennità che già percepiva il Direttore facente funzioni e con i fondi che sarebbero stati comunque destinati ai dirigenti. Pare inoltre utile precisare che si tratta di una procedura regolarmente e preventivamente validata sia dal Collegio dei Revisori dei Conti sia dagli Uffici Finanziari.



Il Direttore continua ad essere "espressione di una scelta di carattere fiduciario di tipo negoziale, ancorché avvenga all'esito di una procedura atta a garantire le condizioni di un trasparente ed imparziale esercizio dell'attività amministrativa". La nomina del Direttore Generale, come noto, è quindi fiduciaria, chiaramente, tra persone in possesso di determinati titoli. Sono distratti gli amministratori di centrodestra che ritengono che ciò sia avvenuto “a sorpresa”: avrei potuto procedere alla “scelta” senza espletare particolari procedure, così come si è preferito fare in altri contesti. Nel nostro caso, invece, abbiamo preferito procedere alla pubblicazione di un Avviso Pubblico aperto a tutti coloro che erano in possesso degli ordinari requisiti che, “normalmente”, vengono richiesti per questi tipi di bando (per essere più chiari: non era stato inserito alcun requisito “specifico” diverso da quelli ordinari per il ruolo di cui trattasi). L’unica modalità, aperta a tutti, per “esplorare” il materiale umano a disposizione.



Per l'ammissione alla procedura era richiesto il possesso di alcuni requisiti generali tra cui l’ “esperienza di Direzione in amministrazioni pubbliche (…) con esperienza acquisita, in ogni caso, di almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali (art.19 del Decreto legislativo n.165/2001 e successive modifiche ed integrazioni)”.



A margine della procedura, ho avuto modo di rilevare che, quello della dott.ssa Panetta, era, tra l’altro, il profilo amministrativo-giuridico con maggiore esperienza di direzione in amministrazioni pubbliche e con oltre un quinquennio in funzioni dirigenziali di ruolo. Come noto, la stessa, ha recentemente diretto anche l’Ufficio Personale della Regione Basilicata; oggi, proprio l’Ufficio Personale, nella nostra Provincia, risulta essere uno degli uffici più importanti, privi della dirigenza. Tali circostanze, insieme al fatto che conosco capacità e competenze della dottoressa, mi hanno convinto a procedere alla sua nomina. Le qualità professionali della dottoressa Panetta sono indiscusse e questo è il punto prevalente per il bene dell’Ente. Personalmente non ho rapporti di parentela con la dottoressa Panetta e non l’ho conosciuta per ragioni politiche, partitiche o di interesse economico. Alla luce di quanto rappresentato, il fatto che l’abbia conosciuta mentre espletavo la pratica legale nello studio del marito, cosa che mi è stata precedentemente eccepita, non penso possa costituire un ostacolo e, lasciatemelo dire, neppure un tema “di inopportunità”.



Ulteriore sterile accusa è quella che riguarda i due art.90 che, lo ricordo, sono di nomina fiduciaria, lo dice la parola.



Assunzioni nell’Ente provinciale oggetto di insinuazioni sono anche quelle avvenute per scorrimento di graduatoria del Comune di Vietri per le quali si precisa che, a fronte di una richiesta avanzata a tutti i comuni, l’unica disponibile era quella di Vietri, pertanto, si è proceduto al reclutamento di persone che, tra l’altro, non sono nemmeno del posto.



Tra le accuse anche quelle di effettuare spese pazze per l’auto; forse i consiglieri di minoranza dimenticano che, la “modesta Fiat Bravo” usata dal mio predecessore, è la stessa che mi ha lasciato a piedi con il motore fuso. Costava di più comprarne un'altra o prenderla una a leasing? Ad un costo, per la precisione, pari a circa 600 euro al mese e non 1600 come hanno erroneamente detto.



Un’ulteriore inesattezza è quella relativa all’aumento dell’incarico presidenziale adeguato, a loro dire, “al massimo percepibile quasi pari ad un parlamentare della Repubblica Italiana (se si somma l’indennità da sindaco)”. Si precisa che l’aumento dell’indennità è scattato con L.234/2021 (Legge di Bilancio 2022) votata dalle stesse forze politiche che oggi dicono tali falsità. A questa non va sommata l’indennità del sindaco che viene, invece, decurtata. L’aumento, tra l’altro, ha riguardato tutti i sindaci d’Italia compreso quello di Muro Lucano, il consigliere provinciale Giovanni Setaro, che, alla luce delle gravi menzogne sollevate nei miei confronti, per coerenza, oggi dovrebbe rinunciare all’aumento che lui stesso percepisce.



So bene “cosa significa amministrare comuni con tanti problemi”, per questo motivo l’operato dell’amministrazione provinciale è stato sempre rivolto al bene della comunità, a dare risposte alle persone, coinvolgendo tutte le parti politiche.



Mi piacerebbe essere giudicato per i risultati che raggiungono gli Enti che provo ad amministrare con dignità ed onestà: ma questo, fortunatamente, è un giudizio che spetta alla comunità che mi conosce molto bene e con la quale non mi sottraggo mai al confronto."