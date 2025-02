Grande coordinamento operativo tra le strutture sanitarie di Toscana e Basilicata con il trasferimento in eliambulanza da parte del 118 della Asp Basilicata dell’operaio rimasto gravemente ferito agli inizi di dicembre nell’incidente avvenuto all’interno del deposito Eni di Calenzano in provincia di Firenze. L’uomo, sopravvissuto per miracolo alla tragedia in cui sono morti in cinque, tra cui due operai lucani, era ricoverato presso il Centro Grandi Ustionati dell’Ospedale di Pisa con ustioni gravi sul 70% del corpo ed è stato trasferito al reparto di rianimazione dell’Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza, diretto da Libero Mileti, per le ulteriori cure da parte degli specialisti della medesima Azienda. Le operazioni di trasferimento si sono svolte con imbarco del paziente da Pisa fino all’aeroporto di Roma Ciampino dove lo ha raggiunto l’elisoccorso del Dipartimento di Emergenza Urgenza del 118 della Azienda Sanitaria Locale di Potenza diretto da Serafino Rizzo. Un trasferimento che consente all’uomo di tornare in Basilicata accanto alla sua famiglia.

Il Direttore Generale della Asp Basilicata Antonello Maraldo, ha ringraziato il personale del 118 e dell’elisoccorso “per questa attività integrata e di sistema che, oltre ad avere un evidente profilo di carattere sanitario, ne ha un altro altrettanto significativo di carattere umanitario. Abbiamo riportato a casa un lavoratore lucano consentendo quindi anche alla famiglia di avere meno disagi. L’intervento congiunto conferma che il sistema sanitario lucano offre cure adeguate e di alto livello”.

A sottolineare l’ottima sinergia tra Azienda Sanitaria Locale di Potenza e Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo, è intervenuto anche il Direttore Generale dell’Ospedale San Carlo Giuseppe Spera che ha evidenziato la considerazione goduta a livello nazionale dalle strutture aziendali nella gestione dei casi complessi. “Condivido con la famiglia del lavoratore la soddisfazione per il rientro nella nostra Regione e per la conseguente riduzione dei disagi di assistenza. Nel contempo mi congratulo con tutto il personale delle due Aziende per l’intervento congiunto perfettamente attuato”.