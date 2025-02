È ufficialmente iniziato un nuovo ciclo per la comunità professionale degli Psicologi e delle Psicologhe della Basilicata. In data 8 Febbraio si è insediato il nuovo Consiglio dell’Ordine, con la nomina delle cariche istituzionali. Un momento di grande importanza che segna l’avvio di un processo di rinnovamento e crescita, fortemente voluto dalla comunità professionale lucana che con il 60 % di preferenze ha creduto e sostenuto il progetto di AltraPsicologia.

Siamo consapevoli della responsabilità che questo incarico comporta e dell’importanza di lavorare con trasparenza, ascolto e impegno. L’obiettivo è chiaro: valorizzare la professione, essere un punto di riferimento per gli iscritti e affrontare con determinazione le sfide che ci attendono. Il nostro mandato sarà improntato alla costruzione di un Ordine più vicino ai bisogni dei colleghi, più inclusivo e capace di sostenere la categoria nel suo percorso di crescita e riconoscimento.



A guidare il Consiglio in questo percorso, è stata nominata Caterina Cerbino come Presidente, affiancata dalla Vicepresidente Mariateresa Muscillo. A supportare l’operatività dell’Ordine, ricopriranno ruoli strategici il Segretario Roberto Di Polito e la Tesoriera Maria Molfese.

Insieme a loro, il gruppo di consiglieri di maggioranza – Teodora Di Pede, Alfonso Guttieri e Rosanna Santoro – che, in piena sinergia con la squadra di governo, lavoreranno per portare avanti il progetto di rinnovamento, con l’obiettivo di dare nuova linfa alla professione e rispondere in modo concreto alle esigenze della comunità psicologica.

Nell' intervento d'insediamento, la Presidente Caterina Cerbino ha sottolineato la centralità del lavoro di squadra e l’importanza di un Consiglio capace di ascoltare e rispondere alle necessità della categoria e della cittadinanza.

“Ogni nostra azione sarà orientata a prenderci cura dei colleghi, rispondere alle loro necessità e costruire una comunità professionale forte e solidale. Agiremo concretamente per valorizzare la professione, creando un ambiente di colleganza, trasparenza e rispetto, dove ogni membro si senta parte integrante di un percorso di crescita collettiva.”

“Il nostro impegno sarà costruire un ambiente di crescita, formazione e reciproco sostegno, dove ogni collega si senta accolto e supportato. La nostra professione può crescere solo se cresce la nostra comunità. Il Consiglio sarà sempre al fianco di ciascuno collega, con passione, dedizione e impegno concreto. Ogni collega merita di sentirsi ascoltato e sostenuto, ed è questo il nostro impegno: un Consiglio che non solo ascolta, ma che lo fa con il cuore, comprendendo e rispondendo con serietà e competenza.”



La Presidente ha concluso: “Le elezioni sono ormai alle spalle, ora inizia il vero lavoro, quello che i colleghi si aspettano da noi. Con spirito di squadra e determinazione, costruiremo insieme un futuro professionale solido e inclusivo.”

Il nuovo Consiglio si impegna fin da subito a garantire un Ordine più forte, rappresentativo e capace di rispondere in modo concreto alle necessità di tutti gli iscritti, mettendo al centro il benessere della comunità professionale e dei cittadini lucani.



Il discorso di insediamento della nuova Presidente:

Care colleghe, cari colleghi,

oggi siamo qui, insieme, per un nuovo inizio. Ma non è solo un nuovo capitolo che scriviamo oggi; è il momento di trasformare le nostre parole in azioni, di tradurre l’impegno che ci ha uniti in un percorso che ci vede tutti protagonisti. Ogni passo che faremo da oggi in poi sarà orientato a un solo grande obiettivo: prendersi cura di ogni collega, rispondere alle sue necessità, rafforzare la nostra professione, e costruire una comunità che sappia sostenersi a vicenda, che cresca insieme, che si rispetti.

La campagna elettorale è stata un momento di riflessione, di confronto, di passione. Ci ha fatto capire quanto sia vivo e forte il desiderio di fare la differenza, di rispondere alle sfide che la professione ci presenta ogni giorno. Oggi, con la composizione del nuovo consiglio, è il momento di concentrarci su ciò che veramente conta: il lavoro che faremo insieme per i colleghi e per la nostra professione.

Ogni collega ha il diritto di sentirsi accolto, supportato, ascoltato. E questo sarà il nostro impegno più grande: essere un consiglio che non solo ascolta, ma che ascolta con il cuore, che comprende in profondità, che risponde con serietà e competenza a ogni bisogno. Vogliamo che ogni collega si senta al sicuro, sappia che c’è qualcuno che si prende cura di lui, che sa che il consiglio è un luogo di riferimento, pronto a sostenerlo nelle difficoltà e nelle sfide professionali.

Il nostro lavoro, come consiglio, non sarà mai un lavoro “solo amministrativo”. Ogni nostra decisione, ogni azione, avrà sempre un focus chiaro: il bene di tutti gli iscritti. Saremo un consiglio che non si limita a parlare, ma che agisce concretamente per valorizzare la nostra professione e per essere un punto di riferimento solido e accogliente. Siamo qui per creare un ambiente di colleganza e di trasparenza, dove ognuno di noi si senta rispettato, apprezzato, parte integrante di un percorso di crescita collettiva.

Abbiamo un compito che ci sta a cuore: rendere la nostra professione non solo più riconosciuta, ma anche più vicina ai bisogni reali delle persone, più umana e accessibile. Ogni collega, con le sue sfide, le sue difficoltà, le sue aspirazioni, deve poter contare su un consiglio che lo sostiene, che lo ascolta, che risponde con prontezza e con il cuore.

Le elezioni sono ormai alle spalle. Oggi inizia il nostro lavoro, quello che ci chiede la professione, quello che ci chiedono i colleghi. Ogni passo che compiremo sarà fatto con l’obiettivo di costruire una realtà professionale che risponda davvero ai bisogni di tutti, un ambiente di crescita, di formazione, di sostegno reciproco. Perché la nostra professione cresce solo se cresce la nostra comunità. E noi, come consiglio, saremo al fianco di ciascuno collega, con passione, dedizione e un impegno concreto.

Vi ringrazio di cuore per la fiducia che mi avete accordato. Lavoreremo insieme con spirito di squadra, con determinazione, con l’intento di costruire un futuro migliore, insieme, giorno dopo giorno.

Grazie per essere parte di questo cammino.